Nuclearelectrica cere angajamente ferme de la NuScale pentru proiectul SMR de la Doicești. Mihai Gioară: Avem datoria să ne asigurăm că riscurile nu sunt suportate disproporționat de partea română

Nuclearelectrica urmărește cu precădere protejarea intereselor părții române, asumarea echilibrată a riscurilor între parteneri și disciplina financiară ca și coordonate esențiale în continuarea și atragerea investițiilor, a declarat pentru Mediafax Mihai Gioară, directorul general al Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN) începând din 3 octombrie, după ședința AGA de joi.

Declarațiile vin după analiza elaborată de companiile implicate în proiect și după ce acționarii au primit raportul emis de către Corpul de Control al Prim-ministrului după controlul de la Nuclearelectrica – ce vizează activitatea companiei pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici în România – publicat integral de companie, cu mai multe pasaje secretizate, pe 11 septembrie, după decizia luată în unanimitate în acest sens de acționarii companiei controlate de stat, prin Ministerul Energiei.

Conform partenerilor, prin proiectul SMR, cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune, vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată generată de șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale. Aceștia au anunțat că vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.

Poziția acționarului majoritar

Statul român, prin Ministerul Energiei, deține pachetul majoritar, de 82,49% din acțiunile Nuclearelectrica, iar această deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

„Votul este exprimat exclusiv în raport cu datele, informațiile, analizele, propunerile și fundamentările aprobate la nivelul Consiliului de Administrație, astfel cum acestea au fost înaintate acționarilor societății. Reprezentatul Ministerului Energiei în AGEA a solicitat conducerii societății să acționeze cu prudență, diligență și în interesul societății în cadrul demersurilor ce vizează inclusiv respectarea și ducerea la îndeplinire a concluziilor și recomandărilor din Raportul Corpului de Control al Prim Ministrului nr. 6016/10.06.2026. Societatea va întreprinde toate demersurile necesare pentru clarificarea, în cel mai scurt timp posibil, a disponibilității partenerului tehnologic de a-și asumă angajamente comerciale obligatorii, precum și obținerea concluziilor tehnice necesare clarificării aspectelor privind siguranță și acceptabilitatea amplasamentului. Rezultatele acestor demersuri trebuie să constituie elemente esențiale pentru reevaluarea fezabilității proiectului și fundamentarea deciziilor ulterioare, în conformitate cu hotărârile organelor corporative competențe. Acționarul Ministerul Energiei consideră necesară inițierea demersurilor de actualizare a strategiei de implementare a proiectului SMR, inclusiv prin evaluarea comparativă a tehnologiilor disponibile și a scenariilor de dezvoltare, astfel încât soluția selectată să răspundă în mod optim intereselor energetice ale României. Această analiză trebuie să fie obiectivă, fundamentată tehnic și economic și să țină seama de riscurile specifice unui proiect de tip FOAK, de maturitatea tehnologiilor analizate și de condițiile concrete de implementare”, a menționat acționarul majoritar, privind ordinea de zi a AGA de joi, publicată la BVB.

Traseul proiectului

Acționarii Nuclearelectrica au aprobat, în februarie 2026, decizia finală de investiție a proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești condiționată de îndeplinirea unor cerințe esențiale pentru fezabilitatea proiectului. Aprobarea a stabilit astfel cadrul în care investiția poate avansa, continuarea sa fiind dependentă de îndeplinirea condițiilor asumate.

Potrivit declarațiilor lui Mihai Gioară pentru Mediafax, ca urmare a evaluărilor recente realizate cu privire la proiectul SMR, Nuclearelectrica a promovat o nouă abordare prin care să fie diminuate riscurile asupra proiectului generate de neîndeplinirea condițiilor deciziei de investiție.

Astfel, din această perspectivă, conducerea actuală a Nuclearelectrica a prioritizat condițiile esențiale care determină fezabilitatea investiției și a stabilit un plan concret de măsuri adaptat contextului actual.

„În acest demers, Nuclearelectrica urmărește cu precădere protejarea intereselor părții române, asumarea echilibrată a riscurilor între parteneri și disciplina financiară ca și coordonate esențiale în continuarea și atragerea investițiilor”, a transmis șeful companiei.

În urma evaluării gradului de îndeplinire, peste 80% dintre aceste condiții sunt neîndeplinite în prezent. Printre aspectele rămase nesoluționate se numără cerințe esențiale privind relația cu partenerul tehnologic, protejarea intereselor părții române în raport cu acesta și clarificarea situației amplasamentului. Acest stadiu impune corelarea activităților și a cheltuielilor cu perspectivele concrete de îndeplinire a condițiilor necesare proiectului.

În acest context, noua conducere a Nuclearelectrica urmărește concentrarea eforturilor asupra a trei priorități:

Încheierea unui acord ferm cu partenerul tehnologic pentru gestionarea riscurilor specifice unei prime implementări a tehnologiei, cunoscute sub denumirea de „First of a Kind” — FOAK. Aceste angajamente sunt necesare pentru o distribuire echilibrată a responsabilităților și a expunerii financiare între părțile implicate.

A doua prioritate vizează asumarea unui acord-cadru (framework agreement) prin care să fie definite și asumate în mod clar beneficiile strategice, pe termen lung, ale Nuclearelectrica, implicit ale statului român, inclusiv din perspectiva consolidării poziției țării noastre în industria nucleară globală.

Cea de-a treia direcție urmărește clarificarea aspectelor cu privire la prezența emanațiilor de gaze naturale pe amplasament, astfel încât să fie îndeplinite cerințele de autorizare specifice unui amplasament nuclear, cerințe fără de care nu ar putea fi susținută fezabilitatea proiectului.

„Abordarea Nuclearelectrica rămâne ancorată în Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și în Acordul Interguvernamental privind cooperarea în domeniul nuclear, ratificat prin Legea nr. 200/2021. Mulțumim instituțiilor americane și române pentru implicarea și sprijinul constant acordate în această perioadă. Au participat activ la eforturile de deblocare a negocierilor și au demonstrat, încă o dată, solidaritatea strategică dintre cele două țări. Cooperarea nucleară româno-americană rămâne o prioritate pentru noi, iar orice pas următor va fi făcut exclusiv în spiritul acestui parteneriat”, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară.

„Separat de acest cadru strategic, relația comercială cu NuScale trebuie să se bazeze pe angajamente ferme și pe o alocare echilibrată a riscurilor, așa cum se practică la proiectele de tip first-of-a-kind. Pentru a putea continua Proiectul SMR de la Doicești, sunt necesare un Acord-cadru angajant și asumarea uneia dintre opțiunile privind achiziția modulelor prevăzute în Studiul de Fezabilitate. Avem în continuare un interes comun ca proiectul să reușească. Însă, ca administratori responsabili ai resurselor companiei și ale statului român, avem datoria să clarificăm aceste condiții într-un termen rezonabil și să ne asigurăm că riscurile nu sunt suportate disproporționat de partea română”, a subliniat șeful Nucleareelctrica.

Conform conducerii companiei, pentru susținerea acestor obiective, Nuclearelectrica propune eficientizarea activității RoPower Nuclear, inclusiv prin optimizarea costurilor și alocarea prioritară a resurselor către soluționarea condițiilor esențiale. Dimensionarea activității companiei de proiect trebuie să reflecte necesitățile acestei etape și să limiteze angajarea unor cheltuieli care nu contribuie direct la clarificarea fezabilității investiției.

În egală măsură, Nuclearelectrica, dorește să îmbunătățească mecanismele de monitorizare și control al acționarilor RoPower Nuclear SA, inclusiv din perspectiva statutului SNN de operator nuclear unic al României și al expertizei și profesionalismului de care a dat dovadă în gestionarea altor proiecte similare, precum Retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă.

Potrivit conducerii SNN, în urma aprobărilor corporative necesare, RoPower Nuclear urmează să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri pentru atingerea acestor obiective, iar demersul va permite evaluarea progreselor și fundamentarea deciziilor ulterioare în raport cu angajamentele partenerilor, condițiile tehnice și resursele disponibile.

„Prin această abordare, Nuclearelectrica urmărește ca deciziile privind viitorul proiectului SMR să se bazeze pe condiții tehnice și economice solide și pe responsabilități clar asumate. Protejarea intereselor companiei, ale acționarilor săi și ale statului român, alături de construirea unui cadru de cooperare echilibrat și predictibil pentru partenerii americani, reprezintă premise complementare pentru dezvoltarea unui parteneriat durabil. Obiectivul este valorificarea cooperării româno-americane în domeniul nuclear prin proiecte viabile, care să genereze beneficii reciproce pe termen lung”, a transmis Mihai Gioară.