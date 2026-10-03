Primele declarații ale noului șef al Nucleaelectrica, în ziua preluării mandatului. Mihai Gioară: „Nu am văzut în acest moment un prilej de ezitare, ci o datorie pe care trebuie să mi-o asum”

Profesionist cu o vechime de aproximativ 12 ani în domeniul energetic și, până inclusiv vineri, director de Dezvoltare și managementul participațiilor în cadrul Nuclearelectrica, Mihai Gioară preia interimar conducerea producătorului național de energie nucleară, la o zi după încheierea mandatului, la care a renunțat, al lui Cosmin Ghiță.

Decizia lui Cosmin Ghiță a fost anunțată pe 25 august, în plină criză a energiei în România, când cele două reactoare de la Cernavodă, operate de companie, au fost oprite, și la câteva săptămâni de la publicarea concluziilor raportului derulat de Corpul de control al premierului privind activitățile pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Cosmin Ghiță a deținut poziția din septembrie 2017 și, potrivit Ministerului Energiei, acționar majoritar al companiei, plecarea din funcție a lui Cosmin Ghiță a intervenit în contextul unei noi oportunități profesionale. Noua sa poziție, de CEO al Asociației Mondiale a Operatorilor Nucleari (World Association of Nuclear Operators – WANO) din ianuarie 2027, a fost făcută publică vineri, printr-un mesaj publicat pe LinkedIn Bernard Le Guen, vicepreședinte pentru proiecte nucleare internaționale al gigantulu francez EDF, cu ocazia adunării generale bianuale a organizației care a avut loc la Tokyo.

România este în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea primei unități de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica, pe 28 iulie, din cauza debitului redus al Dunării, care a dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de la Porțile de Fier, care contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din energia națională. Și a doua unitate a fost oprită

Între timp, starea de alertă a fost prelungită și pentru această lună, iar prognoza debitului Dunării la intrare în tară nu oferă o perspectivă sigură de repornire

Demersurile pentru actualizarea proiectului Bala 2, menit să ducă la creșterea nivelului Dunării pe brațul Bala, de unde se alimentează pentru răcirea instalațiilor și centrala nucleară de la Cernavodă – vechi de 17 ani, dar gândit încă de la ultima oprire a capacităților nucleare ale României din cauza secetei, de acum 23 de ani

„Nuclearelectrica este o companie cu nu nivel ridicat de reziliență”

Reporter: Preluați mandatul de conducere a Nuclearelectrica într-un moment delicat pentru companie, ca urmare a efectelor secetei asupra nivelului Dunării la Cernavodă. Ce v-a determinat să acceptați această funcție/provocare în acest context dificil?

Mihai Gioară: Fac parte din echipa Nuclearelectrica de mai mulți ani. În acești ani am avut un parcurs profesional care mi-a permis coordonarea și implicarea directă în direcțiile strategice de dezvoltare a companiei și a proiectelor sale de investiții, integrând, prin activitate, complexitatea unui operator nuclear. Suplimentar, activitatea profesională în industria nucleară înseamnă și aderare pe deplin la valorile sale: siguranța mai presus de orice și responsabilitatea față de actul managerial, colegi, mediu și societate.

Tocmai din acest motiv, nu am văzut în acest moment un prilej de ezitare, ci o datorie pe care trebuie să mi-o asum, cunoscând în detaliu compania, proiectele, prioritățile, direcțiile de acțiune și rezultatele așteptate.

Perioada actuală este un moment dificil pentru Nuclearelectrica, însă Nuclearelectrica este o companie cu nu nivel ridicat de reziliență și o echipa de profesioniști ale căror eforturi sunt direcționate către depășirea actualului context. Cred că astfel de momente sunt testele care definesc o organizație și construiesc o cultură de securitate nucleară, dar și una organizațională, și mai solide. Am încredere în oamenii din Nuclearelectrica și am încredere că, împreună, vom trece peste această situație mai puternici și mai bine pregătiți pentru viitor.

Reporter: Care este principala provocare la începutul mandatului și cum vă propuneți să o gestionați?

Mihai Gioară: Principala provocare este, evident, situația în care ne aflăm astăzi: nivelul scăzut al Dunării la Cernavodă și impactul acestuia asupra operării și, implicit, producției. Seceta este un fenomen natural, pe care nu îl putem controla, dar putem controla modul în care răspundem. Lucrăm continuu, împreună cu autoritățile, pentru a identifica cea mai rapidă și sigură cale de a redă stabilitatea necesară sistemului energetic național prin reluarea operării Unităților 1 și 2.

Reporter: Și care sunt care sunt prioritățile mandatului dvs?

Mihai Gioară: Prioritățile mele sunt clare:

Pe termen scurt: repornirea și operarea în deplină siguranță a celor două unități, imediat ce condițiile o permit. Ne asigurăm intern, prin echipele de specialiști de la Cernavodă, care coordonează aceste activități, că le vom desfășura în condiții optime și de deplină siguranță.

Pe termen mediu: retehnologizarea Unității 1, prioritatea zero pentru întregul colectiv SNN și pentru România. Este și cel mai bun antrenament pentru obiectivul nostru pe termen lung și anume demararea lucrărilor la Unitățile 3 și 4.

CV-ul lui Mihai Gioară

Potrivit informării oficiale, numirea lui Mihai Gioară în funcția de director general provizoriu al Nuclearelectrica este pentru o durată a mandatului de maximum cinci luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.