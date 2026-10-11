Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului Dunării. Nuclearelectrica: Nu există riscuri pentru securitatea nucleară

Cele două reactoare de la Cernavodă asigură, în mod obișnuit, aproximativ 20% din producția națională de energie electrică. Oprirea simultană a acestora înseamnă că Sistemul Energetic Național trebuie să compenseze absența unei capacități de producție de aproximativ 1.300 MW.

Într-un comunicat transmis duminică, Nuclearelectrica precizează că oprirea va fi menținută atât timp cât nivelul Dunării nu permite reluarea funcționării în condiții de siguranță.

Compania nu a avansat o dată pentru repornirea reactoarelor, decizia urmând să depindă de evoluția situației hidrologice.

De ce nivelul Dunării afectează centrala de la Cernavodă

Centrala Nucleară de la Cernavodă utilizează apa din sistemul Dunăre–Canalul Dunăre–Marea Neagră în procesele de răcire necesare funcționării instalațiilor.

Atunci când nivelul apei scade, anumite componente ale sistemului de răcire pot ajunge în afara parametrilor optimi de exploatare. În aceste condiții, operatorul poate fi nevoit să reducă puterea sau să oprească reactoarele pentru a respecta cerințele tehnice și de securitate.

Nuclearelectrica subliniază că centrala dispune de mai multe sisteme de răcire, proiectate să funcționeze la niveluri diferite ale apei.

„Aceste sisteme sunt activate și utilizate în funcție de parametri tehnici specifici. Astfel, funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate integral în orice moment”, precizează compania.

Autoritățile române au adoptat și măsuri suplimentare pentru protejarea pompelor și menținerea redundanței sistemelor de răcire.

Redundanța presupune existența unor sisteme alternative, care pot prelua funcțiile esențiale în cazul în care anumite echipamente nu mai pot fi utilizate.

Nuclearelectrica: Nu există niciun risc pentru securitatea nucleară

Compania insistă că oprirea reactoarelor nu reprezintă o situație de urgență nucleară.

Chiar și atunci când un reactor nu mai produce electricitate, răcirea și monitorizarea instalațiilor trebuie continuate. Tocmai de aceea, centrala dispune de sisteme independente și proceduri speciale pentru perioadele de oprire.

„Pe întreaga perioadă în care Unitățile 1 și 2 rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice și echipe de specialiști alocate permanent. Situația afectează exclusiv producția de energie electrică”, transmite Nuclearelectrica.

Directorul general al companiei, Mihai Laurențiu Gioară, recunoaște că situația este dificilă din perspectiva producției, dar afirmă că aceasta rămâne sub control din punctul de vedere al securității nucleare.

„Situația actuală este dificilă din perspectiva producției de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securității nucleare, prin tehnologie, proiect și expertiza echipelor noastre”, a declarat acesta.

Ce înseamnă oprirea ambelor reactoare pentru sistemul energetic

Cernavodă este singura centrală nuclearoelectrică din România și una dintre cele mai importante surse de electricitate produse constant, indiferent de condițiile meteorologice.

Potrivit raportului anual al Nuclearelectrica, în 2025 cele două unități au livrat în Sistemul Energetic Național aproximativ 10,1 milioane MWh.

Această producție a reprezentat aproximativ o cincime din electricitatea generată în România.

Spre deosebire de energia solară și cea eoliană, producția nucleară poate fi menținută relativ constantă pe parcursul zilei, fiind importantă pentru echilibrarea sistemului energetic.

Oprirea simultană a ambelor unități elimină temporar această contribuție și obligă sistemul energetic să acopere necesarul prin alte centrale, prin importuri sau printr-o combinație a acestora.

Impactul asupra prețurilor electricității depinde însă de durata opririi, de consum, de disponibilitatea celorlalte capacități de producție și de condițiile de pe piața regională. Comunicatul Nuclearelectrica nu conține o estimare privind eventualele efecte asupra prețurilor.

Când vor fi repornite reactoarele

Nuclearelectrica precizează că urmărește prognozele hidrologice pentru perioada următoare, iar reactoarele vor rămâne oprite până când nivelul Dunării va permite reluarea producției în siguranță.

Între timp, compania utilizează această perioadă pentru lucrări de mentenanță și pentru identificarea unor soluții care să reducă vulnerabilitatea centralei la situații similare.

„Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activități de mentenanță și de creștere a rezilienței, până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță a unităților. În paralel, am inițiat consultări cu experți pentru a identifica cele mai bune soluții pe termen mediu și lung, astfel încât impactul unor situații similare să fie redus cât mai mult în viitor”, a explicat directorul general al Nuclearelectrica.

Compania a anunțat că va publica un nou comunicat în momentul reconectării celor două unități la Sistemul Energetic Național.