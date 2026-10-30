Ministerul Dezvoltării a decontat peste jumătate de miliard de lei pentru lucrări. Ce proiecte au fost finanțate?

„Ne respectăm promisiunile! Continuăm să plătim facturile depuse la minister pentru proiecte care vin în sprijinul oamenilor și care contribuie la dezvoltarea comunităților locale și la reducerea disparităților dintre regiuni. De asemenea, antreprenorii români vor beneficia de o gură de oxigen care să le permită continuarea activității și menținerea angajaților”, a declarat Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Potrivit comunicatului publicat, ministerul a decontat lucrări în valoare totală de peste 502,8 milioane de lei.

Potrivit comunicatului publicat, s-au virat peste 347 de milioane de lei pentru 545 de investiții realizate prin componentele C5 – Valul renovării, C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit sursei citate, proiectele vizează creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.

Asigurarea infrastructurii și transportul verde

De asemenea, acestea mai vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.

Potrivit ministerului, peste 69 de milioane de lei s-au virat pentru decontarea a 34 de lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Proiectele finanțate vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale.

De asemenea, au mai fost virați peste 50,2 de milioane de lei în investiții care au ca scop consolidarea unor clădiri publice și multirezidențiale, incluse în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

De asemenea, pentru 22 de proiecte care vizează construirea de locuințe sociale s-au alocat peste 21,2 milioane de lei, iar pentru alte cinci facturi care vizează creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe au fost decontate peste 14 milioane de lei.