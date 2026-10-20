Ministerul Culturii, bilanț la finalul mandatului lui Demeter András István. Ce proiecte au fost realizate

În bilanțul publicat marți, Ministerul Culturii prezintă principalele realizări ale mandatului început la 23 iunie 2025, de la finanțarea proiectelor culturale și protejarea patrimoniului național până la digitalizare și dezvoltarea diplomației culturale.

Investiții de sute de milioane de euro în patrimoniu și digitalizare

Printre principalele realizări se numără aprobarea finanțării de 280 de milioane de euro pentru 14 obiective de patrimoniu, prin programul „Temelii Culturale”, inclusiv pentru restaurarea Vilei Reginei Maria din Mamaia.

Totodată, România beneficiază de o alocare de 47 de milioane de euro prin Granturile Norvegiene 2021-2028, destinată susținerii sectorului cultural.

Alte două proiecte majore, ePatrimoniu și eMonumente, au o valoare cumulată de aproximativ 42 de milioane de euro și urmăresc digitalizarea patrimoniului cultural național.

Bugetul Ministerului Culturii pentru anul 2026 a crescut cu 3,73%, ajungând la aproximativ 1,44 miliarde de lei, în timp ce creditele de angajament au înregistrat o majorare de 56%.

Recuperarea tezaurului dacic și inaugurarea unui nou muzeu

Bilanțul evidențiază recuperarea Coifului de la Coțofenești și a două dintre cele trei brățări dacice furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents, din Olanda.

Piesele au fost prezentate publicului la Muzeul Național de Istorie a României, iar lucrările de restaurare sunt programate să continue până la sfârșitul anului 2026.

O altă investiție importantă este inaugurarea complexului muzeal MuTRA – Galeria Istorică a Transilvaniei, la Florești, lângă Cluj-Napoca.

Construcția, cu o suprafață de peste 11.300 de metri pătrați, a necesitat o investiție de 145 de milioane de lei, finanțată prin PNRR și de la bugetul de stat.

În același timp, au fost finalizate 115 proiecte culturale finanțate prin PNRR, în 141 de localități din zone defavorizate.

Noi finanțări pentru proiectele culturale și burse de 10.000 de lei

Ministerul Culturii a modificat mecanismele de finanțare a proiectelor culturale, introducând selecția competitivă printr-o schemă de ajutor de minimis, în locul atribuirii directe a fondurilor.

Cele trei apeluri de finanțare din 2026 au o valoare totală de aproximativ 6,2 milioane de lei, iar ultimul apel este programat să se deschidă pe 23 octombrie.

De asemenea, după aproape două decenii, a fost reînființat Fondul de mobilitate, destinat burselor de studii și de creație.

Începând din 2027, beneficiarii vor putea primi burse în valoare de 10.000 de lei fiecare.

În ceea ce privește conducerea instituțiilor culturale, ministerul a organizat 24 de evaluări anuale și opt evaluări finale. În urma evaluărilor anuale, contractele a cinci manageri au încetat după obținerea unor note sub 7.

România, invitată de onoare la Frankfurt în 2028 și gazdă a Capitalei Europene a Culturii în 2034

Pe plan internațional, bilanțul evidențiază semnarea acordului prin care România va deveni Țară Invitată de Onoare la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, în 2028.

Ministerul a început și pregătirile pentru anul 2034, când un oraș din România va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii. Primele candidaturi vor fi depuse în toamna anului 2028.

Totodată, a fost elaborată Strategia Națională a Culturii 2027-2034, document care stabilește prioritățile sectorului cultural pentru următorii ani și care se află în consultare publică până la 2 noiembrie 2026.

Bilanțul mai evidențiază participarea României la importante evenimente culturale internaționale, inclusiv Sezonul Cultural România-Polonia, care a reunit peste 100.000 de participanți, și expoziția „Constantin Brâncuși: Originile Infinitului”, organizată la Roma, care a atras peste 60.000 de vizitatori.

Moțiune, înregistrări controversate și demisia ministrului

Raportul face referire și la controversele care au marcat mandatul lui Demeter András István.

Ministerul amintește că activitatea ministrului a făcut obiectul unei moțiuni simple, respinsă în Parlament.

Totodată, documentul menționează apariția în spațiul public a unor înregistrări care au provocat reacții divergente în rândul oamenilor de cultură.

Potrivit bilanțului, autenticitatea, proveniența și conținutul acestor înregistrări urmează să fie clarificate de autoritățile competente.

Raportul precizează că Demeter András István și-a înaintat demisia de onoare după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură din 5 mai 2026.

Ministerul arată că efectele demisiei se suprapun cu încetarea mandatului Executivului, în timp ce mai multe proiecte inițiate în perioada analizată urmează să fie continuate în anii următori.