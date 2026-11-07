Ministrul Energiei pregătește un pact național pentru energie, care să fie asumat de toate partidele. Program pentru scăderea prețurilor la energie de anul viitor

Ministrul Energiei, Dumitru Chișăliță, pregătește un pact național în domeniul energiei, structurat pe zece direcții strategice, care ar urma să fie discutat cu partidele politice și să asigure continuitatea investițiilor indiferent de cine se va afla la guvernare.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, în timpul vizitei premierului Luca Niculescu și a ministrului Energiei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde Unitatea 1 a fost resincronizată vineri la Sistemul Energetic Național, după mai bine de trei luni de oprire.

Întrebat dacă pregătește un pact în domeniul energiei, astfel încât România să aibă o strategie clară de investiții pe termen mediu și lung, ministrul Energiei a confirmat că susține o asemenea inițiativă.

„Cred că investițiile sunt foarte importante și, ca atare, da, a discuta de investiții care să aibă orizonturi în concordanță cu numărul de ani în care se fac investițiile în energie, fie că vorbim de energie nucleară, unde discutăm de ani, 5-6-7 ani, fie că vorbim de energie, dacă vreți, de natură termică, cu ajutorul gazelor, unde discutăm din nou de 3-4 ani, fie că vorbim de energie de natură hidroelectrică, unde discutăm de și mai mulți ani. Vedeți, peste tot discutăm nu de un an, ci de un număr de ani. Asta înseamnă că este foarte important ca, dacă ne apucăm de o anumită direcție de acțiune, ea să ajungă și la sfârșit, de așa natură încât banii să nu fie, în primul rând, risipiți și să fie recuperați și returnați cât mai repede”, a declarat Dumitru Chișăliță.

Pactul va include elemente esențiale în sectorul energetic

Potrivit acestuia, pactul nu se va limita la stabilirea investițiilor prioritare, ci va include și alte elemente esențiale pentru funcționarea sectorului energetic, precum stabilitatea legislației, guvernanța și modul în care România gestionează relațiile cu mediul economic intern și cu partenerii externi.

Ministrul a menționat în mod special relația cu Comisia Europeană, subliniind că toate aceste aspecte trebuie reunite într-o strategie coerentă.

„Eu am gândit zece direcții principale în acest pact. După ce ele vor fi agreate în cadrul Guvernului, vor ajunge să fie discutate prin intermediul prim-ministrului cu partidele politice și să sperăm că vor fi și agreate”, a afirmat ministrul Energiei.

Noile capacități de producție ar putea reduce prețurile la energie în 2027

Un alt anunț important a venit din partea secretarului de stat în Ministerul Energiei, Pavel-Casian Nițulescu, care a vorbit despre programul de dezvoltare a noilor capacități de producție de energie electrică.

Acesta a explicat că investițiile sunt necesare atât pentru consolidarea siguranței energetice a României, cât și pentru reducerea prețurilor plătite de consumatori.

„Un program de dezvoltare a noilor capacități de producție de energie electrică, capacități care vor aduce o stabilitate din punct de vedere al siguranței energetice și toate la un loc vor aduce la o scădere a prețului la energie electrică în următoarea perioadă, perioadă care nu va fi mâine-poimâine, va fi mai exact la începutul anului viitor sau chiar la mijlocul anului viitor”, a declarat Pavel-Casian Nițulescu.

Sprijin la plata facturilor și pentru firme. Autoritățile analizează mai multe scenarii

Un alt subiect abordat a vizat posibilitatea introducerii unor măsuri de sprijin pentru companii, în condițiile în care actualul mecanism de protecție este destinat consumatorilor casnici vulnerabili.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Pavel-Casian Nițulescu a declarat că autoritățile lucrează, împreună cu Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și alte instituții, la mai multe scenarii privind continuarea măsurilor de sprijin după 31 decembrie 2026.

„Toate la un loc vor aduce la o scădere a prețului la energie electrică în următoarea perioadă. Perioadă care nu va fi mâine-poimâine, va fi mai exact la începutul anului viitor sau chiar la mijlocul anului viitor. Împreună cu celelalte instituții partenere din Guvernul României (…) avem mai multe scenarii”, a spus el.

Potrivit acestuia, una dintre variantele analizate este prelungirea Ordonanței de Urgență 35/2025, cu modificări care să permită o mai bună identificare a consumatorilor vulnerabili și stabilirea criteriilor de acordare a sprijinului.

„Nu ne-am gândit doar la consumatorul vulnerabil, ne-am gândit la toți consumatorii casnici, chiar și la cei non-casnici. Scenariile vor fi analizate cât de curând”, a declarat Pavel-Casian Nițulescu.

În prezent, OUG 35/2025 reglementează un mecanism de sprijin financiar pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situație de sărăcie energetică. Măsurile sunt aplicabile până la 31 decembrie 2026, după prelungirea termenului inițial.

Perioadă dificilă

Nițulescu a atras atenția că România intră într-o perioadă dificilă din punct de vedere energetic, odată cu sezonul rece, care a început la 1 noiembrie și se va încheia teoretic la 31 martie 2027.

„Vom avea o perioadă destul de dificilă, cu prognoze meteo care se vor schimba de la o zi la alta. Avem scenarii pentru a funcționa în perioada viitoare cu mai multe capacități de producție de energie electrică, dar se pot schimba în funcție de condițiile meteo. Că sunt energii din surse regenerabile, fotovoltaice, eoliană sau chiar hidroenergie, acestea depind foarte mult de condițiile meteo”, a adăugat el.