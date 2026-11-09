Dezbaterea provocată de un turist străin în România. El a întrebat de ce aproape toate restaurantele au pizza și paste în meniu

Un turist străin care a ajuns în România a avut o mare surpriză. El s-a întrebat de ce aproape toate restaurantele, indiferent de specific, au pizza și paste în meniu. Întrebarea a fost pusă în mediul online și a stârnit o amplă dezbatere.