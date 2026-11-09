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Dezbaterea provocată de un turist străin în România. El a întrebat de ce aproape toate restaurantele au pizza și paste în meniu

Un turist străin care a ajuns în România a avut o mare surpriză. El s-a întrebat de ce aproape toate restaurantele, indiferent de specific, au pizza și paste în meniu. Întrebarea a fost pusă în mediul online și a stârnit o amplă dezbatere.
Dezbaterea provocată de un turist străin în România. El a întrebat de ce aproape toate restaurantele au pizza și paste în meniu
sursa foto: mediafax foto
Petru Mazilu
09 nov. 2026, 14:02, Social
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Turistul străin a călătorit timp de două săptămâni prin Transilvania.

Încă de la începutul călătoriei, el a observat un lucru care i-a stârnit curiozitatea. Aproape toate restaurantele din România au pizza și paste în meniu.

Turistul a fost și mai mirat atunci când a găsit mâncare italiană în restaurantele cu specific internațional, inclusiv într-un local cu specific indian.

Ulterior, turistul a povestit despre restaurantele românești pe o rețea de socializare și a stârnit o amplă dezbatere.

El a primit mai multe explicații de la români, de la italieni și de la alții. Continuarea pe Mediafax Italia.

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