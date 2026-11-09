Dezbaterea provocată de un turist străin în România. El a întrebat de ce aproape toate restaurantele au pizza și paste în meniu

Turistul străin a călătorit timp de două săptămâni prin Transilvania.
Încă de la începutul călătoriei, el a observat un lucru care i-a stârnit curiozitatea. Aproape toate restaurantele din România au pizza și paste în meniu.
Turistul a fost și mai mirat atunci când a găsit mâncare italiană în restaurantele cu specific internațional, inclusiv într-un local cu specific indian.
Ulterior, turistul a povestit despre restaurantele românești pe o rețea de socializare și a stârnit o amplă dezbatere.
El a primit mai multe explicații de la români, de la italieni și de la alții. Continuarea pe Mediafax Italia.