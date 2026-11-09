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ÎCCJ simplifică executarea silită a pensiei de întreținere pentru copiii minori: Părinții nu vor mai avea nevoie de o nouă încuviințare la fiecare scadență

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit noi reguli privind executarea silită a obligațiilor de plată a pensiei de întreținere pentru copiii minori.
ÎCCJ simplifică executarea silită a pensiei de întreținere pentru copiii minori: Părinții nu vor mai avea nevoie de o nouă încuviințare la fiecare scadență
sursa foto: pixabay
Laura Buciu
09 nov. 2026, 13:35, Social
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Prin Decizia nr. 14 din 9 noiembrie 2026, instanța supremă a clarificat că executarea silită poate fi încuviințată inclusiv pentru sumele care urmează să devină scadente în viitor, până când copilul împlinește vârsta de 18 ani.

Decizia a fost pronunțată de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, în urma sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit hotărârii, atunci când există o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu care stabilește obligația de plată a pensiei de întreținere în favoarea unui copil minor, încuviințarea executării silite va putea include atât restanțele existente, cât și sumele viitoare, chiar dacă acestea nu au ajuns încă la scadență la momentul depunerii cererii.

Nu mai este necesară o nouă încuviințare la fiecare scadență

Una dintre cele mai importante clarificări aduse de ÎCCJ este că nu va mai fi necesară obținerea unei noi încuviințări a executării silite pentru fiecare rată lunară a pensiei de întreținere.

Astfel, dacă titlul executoriu rămâne neschimbat, executarea silită va putea continua și pentru obligațiile care devin scadente ulterior, fără reluarea procedurii de încuviințare de fiecare dată.

Cu toate acestea, sumele viitoare nu pot fi executate înainte de data la care devin exigibile. Executarea efectivă a fiecărei obligații se va realiza la împlinirea termenului de plată corespunzător.

Interesul superior al copilului, în centrul deciziei

Înalta Curte a motivat această soluție prin necesitatea respectării principiului interesului superior al copilului, dar și prin caracterul periodic al obligațiilor de întreținere.

Prin această interpretare, procedura de recuperare a pensiei de întreținere devine mai simplă, iar creditorii minori beneficiază de o protecție juridică mai eficientă în situațiile în care părintele obligat la plată nu își respectă obligațiile.

Decizia nr. 14 din 9 noiembrie 2026 va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea hotărârii.

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