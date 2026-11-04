Franța: Până la un milion de oameni, așteptați la greva generală de joi. Autoritățile se tem de violențe și jafuri

Franța se pregătește pentru noi proteste de amploare, joi, 5 noiembrie. Potrivit Europe 1, serviciile franceze de informații estimează că între 500.000 și un milion de persoane ar putea ieși în stradă, iar autoritățile se tem că unele manifestații vor degenera în confruntări violente.

Sute de manifestații în întreaga Franță

Sindicatele au convocat o grevă generală la nivel național, la care au fost chemați să participe angajați din sectorul public și privat, studenți și elevi.

Sunt anunțate sute de manifestații în întreaga țară. Protestatarii cer salarii mai mari, condiții de muncă mai bune, protejarea locurilor de muncă și servicii publice mai bune.

La grevă ar putea participa și angajați din transporturi. Aproximativ 2.000 de angajați din portul Le Havre, unul dintre cele mai importante din Franța, sunt așteptați la proteste.

În transportul aerian, sindicatul SUD Aérien, care reprezintă angajați ai companiilor aeriene și ai serviciilor aeroportuare, a lansat de asemenea un apel la grevă generală. Protestul ar putea provoca întârzieri și anulări de zboruri.

Autoritățile se tem de violențe și jafuri

Poliția avertizează asupra riscului unor incidente grave, inclusiv distrugeri de bunuri, jafuri, blocarea unor instituții și atacuri asupra forțelor de ordine.

Printre scenariile analizate se numără blocarea liceelor și universităților, organizarea unor marșuri spontane și atacuri asupra secțiilor de poliție și primăriilor. Autoritățile nu exclud nici folosirea cocktailurilor Molotov.

Serviciile de securitate iau în calcul și participarea grupărilor radicale cunoscute sub numele de „black bloc”, ai căror membri recurg frecvent la violențe în timpul manifestațiilor.

La Lyon, autoritățile estimează că ar putea participa până la 500 de membri ai acestor grupări. La Paris sunt așteptați câteva sute, iar la Poitiers aproximativ 100.

Serviciile de informații nu exclud nici prezența unor membri radicali ai mișcării „Vestele Galbene”, care a organizat proteste de amploare în Franța începând din 2018.

Greva ar putea paraliza transporturile și școlile

Greva ar putea provoca întreruperi ale activității în școli și universități, dar și perturbări în transporturi, inclusiv în sectorul aerian și în porturi.

Autoritățile franceze se așteaptă ca în marile orașe să apară și proteste neanunțate, greu de controlat. Principalele motive de îngrijorare înaintea manifestațiilor de joi sunt amploarea mobilizării și riscul unor acțiuni violente.