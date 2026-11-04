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Coreea de Nord anunță testarea unui nou sistem de rachete antiaeriene

Coreea de Nord a testat miercuri un nou sistem avansat de rachete antiaeriene, a anunțat agenția oficială de presă KCNA, într-o perioadă marcată de intensificarea activităților militare și a testelor de armament ale Phenianului.
Coreea de Nord anunță testarea unui nou sistem de rachete antiaeriene
Sursa foto: Mediafax Foto
Petre Apostol
04 nov. 2026, 23:43, Știri externe
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Potrivit agenției nord-coreene, a fost testat un sistem de apărare antiaeriană proiectat recent, descris drept unul avansat. Sursa citată nu a oferit însă detalii privind caracteristicile tehnice ale sistemului, raza de acțiune, tipurile de ținte împotriva cărora este destinat sau rezultatele testului efectuat de Coreea de Nord.

De asemenea, o subunitate a unității de rachete strategice de croazieră cu rază lungă de acțiune, dislocată în estul țării, a desfășurat o demonstrație de tragere și exerciții de lovire a țintelor.

Anunțul a venit după ce armata sud-coreeană a raportat, miercuri dimineață, lansarea mai multor rachete nord-coreene din zona Sondok, în provincia Hamgyong de Sud, către Marea de Est, cunoscută și drept Marea Japoniei.

Statul Major Interarme sud-coreean a precizat că analizează, în coordonare cu Statele Unite ale Americii, caracteristicile proiectilelor și a lăsat deschisă posibilitatea ca Phenianul să fi lansat simultan mai multe tipuri de rachete.

Teste succesive cu focoase și rachete de croazieră

Anunțul privind noul sistem antiaerian vine după alte două teste importante realizate de Coreea de Nord în ultimele zile.

La 1 noiembrie, armata nord-coreeană a testat unui focos cu muniție cu dispersie, destinat rachetelor balistice tactice. Potrivit autorităților nord-coreene, o variantă a acestuia, denumită Standard Type 2, ar putea distruge o suprafață de 12-13 hectare.

Ulterior, la 3 noiembrie, Coreea de Nord a anunțat testarea unui focos cu dispersie pentru o rachetă strategică de croazieră. Phenianul a susținut că acesta poate acoperi o suprafață de 5-6 hectare și că au fost îmbunătățite capacitățile de manevră ale rachetei în faza terminală a zborului, pentru a permite lovirea verticală a țintelor.

Coreea de Sud și SUA au declarat că monitorizează activitățile militare nord-coreene și că își mențin capacitatea de reacție în fața unor eventuale provocări.

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