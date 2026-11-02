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Tensiunile dintre Seul și Phenian continuă să se intensifice. Coreea de Sud lansează o anchetă privind moartea unui sergent la granița cu Coreea de Nord

Coreea de Sud a lansat o anchetă privind moartea unuia dintre sergenții săi, care a decedat luni dimineața în urma unor „răni externe” la granița cu Coreea de Nord.
Tensiunile dintre Seul și Phenian continuă să se intensifice. Coreea de Sud lansează o anchetă privind moartea unui sergent la granița cu Coreea de Nord
Foto: Istock
Ioana Târziu
02 nov. 2026, 15:38, Știri externe
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Ministerul Apărării din Seul a transmis că ofițerul a murit luni dimineață, după ce a suferit „răni externe” la o unitate din prima linie din Cheorwon, lângă granița cu Coreea de Nord.

Potrivit The Independent, nu este clar dacă moartea sergentului major este legată de tensiunile la graniță dintre cele două țări.

Cauza și circumstanțele exacte ale morții sale sunt în prezent necunoscute. Ministerul sud-coreean a precizat că anchetatorii militari și civili examinează acum cazul.

Tensiunile dintre Seul și Phenian s-au intensificat în luna septembrie, în urma unei explozii care s-a produs Zona Demilitarizată (DMZ), și s-a soldat cu rănirea gravă a doi militari sud-coreeni.

Seulul și-a cerut scuze în urma incidentului, afirmând că mina a fost plantată de trupele nord-coreene și a constituit o încălcare a Acordului de Armistițiu din Războiul din Coreea, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, Coreea de Nord a negat întotdeauna orice implicare în incident.

În ultimele săptămâni, Coreea de Nord a amenințat, de asemenea, că va redistribui difuzoare de-a lungul frontierei și „arme tactice suplimentare”.

Săptămâna trecută, o demonstrație de forță a avut loc la Phenian, unde liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat demonstrații ale unei game de arme, inclusiv rachete de croazieră și noi vehicule aeriene fără pilot.

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