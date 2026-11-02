Le Monde: România, printre țările vizate de escaladarea războiului hibrid al Rusiei. Atacuri asupra unor obiective strategice

Un incendiu provocat în apropierea unei fabrici de armament din Brașov și incidentele cu drone sunt prezentate drept exemple ale amenințărilor tot mai frecvente la adresa securității europene de către publicația Le Monde.

Doi cetățeni belaruși, suspectați de sabotaje inclusiv în România

Autoritățile germane au anunțat miercuri, 28 octombrie, că doi cetățeni belaruși au fost plasați în arest preventiv, fiind suspectați că pregăteau acțiuni de sabotaj împotriva unor infrastructuri critice din apropierea orașului Nürnberg.

Potrivit procurorilor din München, cei doi ar fi acționat contra unor recompense financiare, în beneficiul unui stat sau al unei puteri străine.

Suspecții erau deja căutați de autoritățile europene pentru fapte similare comise pe teritoriul României.

Conform informațiilor prezentate de Le Monde, aceștia sunt acuzați că, la jumătatea lunii septembrie, ar fi provocat un incendiu în apropierea unei fabrici de armament din România.

Serviciile românești de informații consideră că acțiunea ar fi făcut parte din activitatea unei rețele care urmărea atacarea unor obiective militare, în special a celor unde sunt prezenți militari ucraineni.

Nicușor Dan acuză Rusia de desfășurarea unui război hibrid

Președintele României, Nicușor Dan, a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru asemenea acțiuni, pe care le-a încadrat în campania de război hibrid desfășurată de Moscova de mai mulți ani.

Publicația franceză amintește și incidentele din spațiul aerian românesc, inclusiv cel din 17 octombrie, când drone atribuite Rusiei au fost doborâte după ce ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul aerian al României.

Aceste episoade sunt prezentate în contextul unei intensificări a operațiunilor ostile în Europa, alături de o tentativă de atentat dejucată în august pe aeroportul din Leipzig, Germania.

Tot mai mulți oficiali europeni contestă termenul „război hibrid”

Analiza Le Monde evidențiază și o dezbatere tot mai puternică în Europa privind modul în care sunt definite acțiunile atribuite Moscovei.

Sabotajele, ingerințele și incursiunile dronelor sunt descrise frecvent drept componente ale unui război hibrid, însă un număr tot mai mare de responsabili europeni consideră această formulare insuficient de clară.

În opinia criticilor, termenul poate diminua percepția asupra gravității incidentelor și poate servi drept justificare pentru lipsa unor reacții ferme.

Pentru România, situată la granița estică a NATO și în vecinătatea Ucrainei, incidentele semnalate ridică probleme de securitate care depășesc amenințările militare convenționale și includ protejarea infrastructurii strategice împotriva sabotajelor.