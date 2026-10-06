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O țară NATO deschide calea pentru arme nucleare pe teritoriul său. Amenințarea Rusiei schimbă regulile

Pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia, un stat de pe flancul estic al NATO face primul pas spre eliminarea unei interdicții vechi din Constituție, care ar putea schimba fundamental regulile de securitate din regiune.
O țară NATO deschide calea pentru arme nucleare pe teritoriul său. Amenințarea Rusiei schimbă regulile
Sursa foto: X @EuropeanPravda
Alexandra-Valentina Dumitru
06 oct. 2026, 12:33, Știri externe
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Parlamentul Lituaniei a votat, marți, pentru avansarea unei modificări constituționale care ar elimina interdicția privind desfășurarea armelor nucleare pe teritoriul țării, potrivit The Kyiv Independent.

Inițiativa vine în contextul în care Vilnius încearcă să-și consolideze capacitatea de descurajare, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari provocate de politica agresivă a Rusiei în regiune.

Interdicția ar putea fi eliminată din Constituție

Propunerea a fost aprobată în primă lectură cu 106 voturi pentru și 18 împotrivă, în timp ce șase parlamentari s-au abținut.

Modificarea prevede abrogarea articolului 137 din Constituția Lituaniei, care interzice în prezent armele de distrugere în masă și bazele militare străine pe teritoriul țării.

Inițiativa apare în momentul în care Lituania își extinde cooperarea în domeniul apărării cu aliații NATO, inclusiv prin desfășurarea permanentă a unei brigăzi militare germane. În același timp, Franța analizează o posibilă extindere a rolului descurajării sale nucleare în Europa.

Mai este nevoie de un vot decisiv

Modificarea constituțională trebuie să treacă și printr-un al doilea și ultim vot, care nu poate avea loc mai devreme de trei luni.

Pentru adoptarea definitivă sunt necesare voturile a cel puțin 94 dintre cei 141 de parlamentari lituanieni.

Președintele Parlamentului, Juozas Olekas, a declarat înaintea votului că eliminarea interdicției constituționale ar consolida reziliența și capacitatea de descurajare a Lituaniei.

„Acest lucru ar însemna că ne asigurăm cel mai puternic sprijin posibil”, a spus Olekas.

Potrivit acestuia, votul final ar putea avea loc pe 12 ianuarie.

Lituania, între Kaliningrad și Belarus

Lituania și-a majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare în ultimii ani și găzduiește deja o forță multinațională NATO. Germania își extinde, de asemenea, în mod permanent prezența militară în țară.

Temerile privind securitatea sunt amplificate și de poziția geografică a Lituaniei, situată între exclava rusă Kaliningrad și Belarus.

Ambele teritorii găzduiesc capabilități militare rusești, iar Kaliningrad se învecinează cu două state NATO, Polonia și Lituania.

Eliminarea articolului din Constituție nu ar autoriza însă automat desfășurarea unor arme nucleare în Lituania. Modificarea ar elimina doar obstacolul constituțional care interzice în prezent o astfel de posibilitate.

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