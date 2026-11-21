Jonathan Rinderknecht, suspectul de 30 de ani anchetat pentru incendiile devastatoare din Los Angeles de anul trecut, a fost găsit vinovat de ambele acuzații federale: distrugerea de bunuri prin incendiere și incendiere care a afectat o proprietate folosită în comerțul interstatal.

Instanța a aflat că el a aprins un foc pe 1 ianuarie, care a ars nedetectat în adâncul sistemului de rădăcini, apoi s-a reaprins șase zile mai târziu, alimentat de vânturi puternice.

„Un tip singuratic, cu resentimente față de bogați”

Procurorii l-au descris pe Rinderknecht, fost șofer Uber cu cetățenie americană și franceză, drept un singuratic, plin de resentimente față de societate, în special față de cei bogați.

Sentința va fi pronunțată pe 17 martie.

Fiecare infracțiune se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare.

Scurt context

Focul, izbucnit pe 7 ianuarie 2025, a ucis 12 oameni și a distrus aproximativ 6.800 de locuințe și clădiri în zona înstărită Pacific Palisades.

Printre clădirile arse s-au aflat vile cu vedere spre ocean și spre centrul orașului Los Angeles. Pierderile totale sunt estimate la 150 de miliarde de dolari.

Arestat în Florida la începutul lunii octombrie, suspectul este un fost rezident al cartierului Pacific Palisades, care a crescut în Franța.

El este acuzat că a provocat un incendiu în noaptea de Revelion din 2025 în munții care domină acest cartier de lux din Los Angeles.

Acest incendiu inițial, pe care pompierii credeau că l-au stins, a reaprins pe 7 ianuarie, devastând cartierul și o parte din orașul Malibu, potrivit procurorilor federali.