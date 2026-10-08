NATO încearcă să reducă tensiunile cu Rusia înaintea unui exercițiu nuclear important

NATO a anunțat joi că 17 state membre vor participa la exercițiul anual Steadfast Noon, care se va desfășura în perioada 13-23 octombrie. Anul acesta, însă, exercițiul are loc după un schimb tensionat de scrisori între Moscova și NATO, în urma manevrelor militare desfășurate de aliați în luna august, în apropierea exclavei ruse Kaliningrad, scrie Politico.

„Organizăm acest exercițiu în fiecare an și … acesta este și un mesaj clar pentru țări precum Rusia că nu există motive de îngrijorare”, a declarat Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară a NATO.

„Scopul său este, în esență, să ne antrenăm forțele aliate, astfel încât să fim pregătiți și să asigurăm siguranța și securitatea capacității noastre nucleare”, le-a declarat ea jurnaliștilor.

După exercițiile NATO anterioare, Moscova a trimis o scrisoare Alianței în care a amenințat că va lovi teritoriul statelor membre și a făcut referire la utilizarea arsenalului său nuclear. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins public aceste amenințări săptămâna trecută.

Tensiunile sunt în creștere, în condițiile în care țările europene acuză Rusia de acte de sabotaj și de intensificarea așa-numitelor atacuri hibride pe întregul continent.

„Intenția noastră este să menținem cu adevărat calmul”, a declarat pentru Politico un înalt oficial al NATO. Oficialii ruși „continuă să intensifice această atmosferă de tensiune, iar noi vom continua să încercăm să calmăm spiritele”.

Colonelul american David Bull, șeful operațiunilor nucleare ale NATO, a declarat că numărul participanților este similar cu cel din anii precedenți. Exercițiul va include simularea unor alerte și zboruri de antrenament, dar fără utilizarea „armelor nucleare reale”.