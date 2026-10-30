Kim Jong Un își dorește „superioritate absolută” în războiul cu drone. Liderul de la Phenian a observat teste pentru arme

Demonstrația de forță a fost relatată vineri de presa de stat nord-coreeană.

Ea vine pe fondul tensiunilor sporite de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, unde Phenianul a staționat artilerie îndreptată spre Seul, notează The Independent.

Liderul nord-coreean a participat joi la expoziția de arme, a declarat Agenția Centrală de Știri Coreeană, administrată de stat.

Demonstrațiile au inclus drone tactice sinucigașe, rachete de croazieră tactice, drone multifuncționale și lansatoare multiple de rachete de 600 mm.

Eforturi de modernizare a armatei nord-coreene

Expoziția a evidențiat, de asemenea, eforturile lui Kim de a moderniza forțele armate ale Coreei de Nord prin utilizarea dronelor și a inteligenței artificiale, în timp ce țara trage lecții din războiul Rusiei împotriva Ucrainei și din alte conflicte globale.

Presa de stat a declarat că liderul de la Phenian a ordonat pentru prima dată producția în masă a dronelor pentru atacuri sinucigașe în noiembrie 2024.

Ulterior, a supervizat testele versiunilor echipate cu inteligență artificială în martie 2025 și, în septembrie 2025, a numit inteligența artificială o prioritate absolută în modernizarea armelor.

Superioritatea tehnologiei dronelor, „o opțiune indispensabilă”

Vorbind la evenimentul de joi, Kim Jong UN a declarat că urmărirea superiorității în tehnologia dronelor este „o opțiune indispensabilă” în contextul naturii schimbătoare a războiului militar, potrivit sursei citate.

Anunțul vine în contextul în care Coreea de Nord este încă implicată într-o confruntare cu Coreea de Sud, de-a lungul frontierei lor puternic fortificate.

Seulul a acuzat Phenianul că a lansat aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune spre mare, fiind primele sale atacuri cu arme balistice în 17 zile.

Tensiunile dintre cele două țări sunt intense de la exploziile de mine terestre de luna trecută de la granița lor, în urma cărora au fost răniți trei soldați sud-coreeni.

Seulul a acuzat Coreea de Nord că a îngropat minele la sud de linia de demarcație militară și a cerut scuze. Însă, Phenianul a negat responsabilitatea pentru explozii și a avertizat cu privire la represalii în caz de provocare, mai arată sursa citată.