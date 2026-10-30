Prima pagină » Știrile zilei » Kim Jong Un își dorește „superioritate absolută” în războiul cu drone. Liderul de la Phenian a observat teste pentru arme

Kim Jong Un își dorește „superioritate absolută” în războiul cu drone. Liderul de la Phenian a observat teste pentru arme

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut armatei sale să dezvolte „superioritate absolută” în războiul cu drone. Acesta a supravegheat demonstrații ale unei game de arme, inclusiv rachete de croazieră și noi vehicule aeriene fără pilot.
Kim Jong Un își dorește „superioritate absolută” în războiul cu drone. Liderul de la Phenian a observat teste pentru arme
Ioana Târziu
30 oct. 2026, 09:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Demonstrația de forță a fost relatată vineri de presa de stat nord-coreeană.

Ea vine pe fondul tensiunilor sporite de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, unde Phenianul a staționat artilerie îndreptată spre Seul, notează The Independent.

Liderul nord-coreean a participat joi la expoziția de arme, a declarat Agenția Centrală de Știri Coreeană, administrată de stat.

Demonstrațiile au inclus drone tactice sinucigașe, rachete de croazieră tactice, drone multifuncționale și lansatoare multiple de rachete de 600 mm.

Eforturi de modernizare a armatei nord-coreene

Expoziția a evidențiat, de asemenea, eforturile lui Kim de a moderniza forțele armate ale Coreei de Nord prin utilizarea dronelor și a inteligenței artificiale, în timp ce țara trage lecții din războiul Rusiei împotriva Ucrainei și din alte conflicte globale.

Presa de stat a declarat că liderul de la Phenian a ordonat pentru prima dată producția în masă a dronelor pentru atacuri sinucigașe în noiembrie 2024.

Ulterior, a supervizat testele versiunilor echipate cu inteligență artificială în martie 2025 și, în septembrie 2025, a numit inteligența artificială o prioritate absolută în modernizarea armelor.

Superioritatea tehnologiei dronelor, „o opțiune indispensabilă”

Vorbind la evenimentul de joi, Kim Jong UN a declarat că urmărirea superiorității în tehnologia dronelor este „o opțiune indispensabilă” în contextul naturii schimbătoare a războiului militar, potrivit sursei citate.

Anunțul vine în contextul în care Coreea de Nord este încă implicată într-o confruntare cu Coreea de Sud, de-a lungul frontierei lor puternic fortificate.

Seulul a acuzat Phenianul că a lansat aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune spre mare, fiind primele sale atacuri cu arme balistice în 17 zile.

Tensiunile dintre cele două țări sunt intense de la exploziile de mine terestre de luna trecută de la granița lor, în urma cărora au fost răniți trei soldați sud-coreeni.

Seulul a acuzat Coreea de Nord că a îngropat minele la sud de linia de demarcație militară și a cerut scuze. Însă, Phenianul a negat responsabilitatea pentru explozii și a avertizat cu privire la represalii în caz de provocare, mai arată sursa citată.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
Gandul
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
„Nu ar trebui desființate comunele”. Teoria, bătută de practică. Reforma administrativă, primită cu scepticism de primarii de comune: „O să ajungem să-l regretăm pe Bolojan”
Libertatea
Cea mai mortală mâncare din lume. Alimentul care omoară sute de oameni în fiecare an, dar pe care mulți îl consumă zilnic
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor