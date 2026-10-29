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Coreea de Sud susține că Phenianul ar fi lansat o rachetă balistică în direcția mării din largul coastei estice

Statul Major Întrunit al Coreei de Sud a anunțat joi că Phenianul ar fi lansat o rachetă balistică în direcția mării din largul coastei estice. Garda de Coastă a Japoniei a transmis că proiectilul a căzut deja în mare.
Coreea de Sud susține că Phenianul ar fi lansat o rachetă balistică în direcția mării din largul coastei estice
Ioana Târziu
29 oct. 2026, 07:25, Știri externe
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Garda de Coastă a Japoniei a declarat că proiectilul lansat ar putea fi o rachetă balistică.

Ministerul Apărării din Japonia a declarat, de asemenea, că a detectat lansarea de către Coreea de Nord a unei posibile arme balistice, potrivit agenției de știri Yonhap, citată de The Independent.

Coreea de Nord a lansat ultima dată rachete balistice pe 12 octombrie, pe fondul tensiunilor sporite la granița cu Coreea de Sud, din cauza exploziei unei mine care a rănit soldați sud-coreeni luna trecută.

Phenianul a efectuat teste cu rachete în peste 10 ocazii în acest an.

La începutul acestei luni, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a supervizat primul test de rachetă hipersonică din țară. Aceasta a reprezentat o rară demonstrație publică a unui test de rachetă efectuat de un președinte sud-coreean.

Lansările de rachete din 12 octombrie păreau a fi „o demonstrație de forță ca răspuns la lansarea de test cu succes a rachetei noastre hipersonice, precum și o demonstrație intenționată a capacităților rachetelor”, a declarat un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme al Coreei de Sud.

Coreea de Nord a lansat, de asemenea, o rachetă balistică pe 3 octombrie. Presa de stat nord-coreeană a afirmat că a fost vorba de o rachetă hipersonică testată sub supravegherea liderului Kim Jong Un.

Coreea de Nord se află sub sancțiunile ONU din 2006, care vizează oprirea dezvoltării de către Phenian a armelor nucleare și a rachetelor balistice, potrivit sursei citate.

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