Kievul negociază la Bruxelles finanțarea războiului din 2027 și planul de reconstrucție a Ucrainei

Prima întâlnire a vizat Planul de Prosperitate pentru Ucraina, un document elaborat împreună cu partenerii internaționali, care va stabili direcțiile de reconstrucție a țării, atragere a investițiilor și dezvoltare economică după încheierea războiului.

„Acesta va defini modul în care vom reconstrui Ucraina după război, vom atrage investiții și vom crea oportunități pentru creșterea economiei noastre”, a transmis Umierov, într-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Ukrainska Pravda.

La discuții au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Statelor Unite, Regatului Unit, Franței, Germaniei, NATO, Băncii Mondiale și BlackRock. De partea ucraineană au fost implicate echipe din Ministerele Economiei, Finanțelor și Apărării, precum și de la Președinție.

Cea de-a doua reuniune a fost dedicată finanțării Ucrainei în 2027. Delegația ucraineană a prezentat estimările privind fondurile necesare pentru continuarea efortului de război, deficitul bugetar care trebuie acoperit și posibilele surse de finanțare.

„Împreună cu echipele Ministerului Apărării, Ministerului Finanțelor și ale Oficiului Președintelui, am prezentat calculele noastre pentru efortul de război de anul viitor: de câtă finanțare este nevoie, ce deficit trebuie să acoperim și ce surse ar putea asigura aceste fonduri”, a precizat oficialul ucrainean.

Umierov a anunțat că discuțiile cu partenerii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina vor continua joi, 5 noiembrie.

Acesta a subliniat că securitatea Ucrainei și cea a Europei sunt interdependente și că reconstrucția, dezvoltarea economică și garanțiile de securitate trebuie tratate ca părți ale aceluiași plan pentru viitorul țării.

Planul de Prosperitate al Ucrainei are la bază cinci direcții: creșterea productivității, integrarea Ucrainei pe piața Uniunii Europene, investițiile, consolidarea coordonării între donatori și reformele.