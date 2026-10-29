„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Școala Gimnazială Nr. 136, Sector 5, București, anunță finalizarea activităților pentru implementarea proiectului ”Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – PNRAS”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15 Educație, INVESTIȚIA I4, intitulat „E.D.U.C.A.Ț.I.E. pentru toți!”

Titlu apel: PNRAS-F-2-2023-0369

Obiectiv general: Diminuarea riscului de abandon școlar în perioada 2023—2026, îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale, creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial, precum și crearea unui mediu educațional mai incluziv și mai echitabil pentru toți copiii.

Prin finalizarea acestui proiect comunitatea beneficiază de:

reducerea absenteismului și a abandonului școlar;

creșterea participării elevilor la activități educaționale și remediale;

îmbunătățirea performanțelor școlare și a competențelor de bază;

dezvoltarea competențelor digitale și socio-emoționale ale elevilor;

modernizarea resurselor și a practicilor educaționale din școală;

creșterea șanselor de integrare școlară și profesională ale elevilor pe termen lung;

consolidarea parteneriatului dintre școală, autorități și comunitatea locală;

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.766.543,00 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) este 1.484.490,00 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este 282.053,00 lei.

Data începerii proiectului: septembrie 2024

Data finalizării proiectului: 30 iunie 2026

cod proiect F-PNRAS-2-2023-0369

Date de contact beneficiar: Școala Gimnazială Nr. 136

C.I.F.:33323431, Prelungirea Ferentari, Nr. 74A, Sector 5, București

Tel.: 021/450.18.92; email: [email protected]