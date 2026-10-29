„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Școala Gimnazială Nr. 136, Sector 5, București, anunță finalizarea activităților pentru implementarea proiectului ”Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – PNRAS”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15 Educație, INVESTIȚIA I4, intitulat „E.D.U.C.A.Ț.I.E. pentru toți!”
Titlu apel: PNRAS-F-2-2023-0369
Obiectiv general: Diminuarea riscului de abandon școlar în perioada 2023—2026, îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale, creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial, precum și crearea unui mediu educațional mai incluziv și mai echitabil pentru toți copiii.
Prin finalizarea acestui proiect comunitatea beneficiază de:
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.766.543,00 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) este 1.484.490,00 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este 282.053,00 lei.
Data începerii proiectului: septembrie 2024
Data finalizării proiectului: 30 iunie 2026
cod proiect F-PNRAS-2-2023-0369
Date de contact beneficiar: Școala Gimnazială Nr. 136
C.I.F.:33323431, Prelungirea Ferentari, Nr. 74A, Sector 5, București
Tel.: 021/450.18.92; email: [email protected]