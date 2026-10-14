Prima pagină » Social » Sute de cereri pentru programul PRIMII: 1,21 miliarde de lei pentru elevii din ciclul primar

Sute de cereri pentru programul PRIMII: 1,21 miliarde de lei pentru elevii din ciclul primar

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că au fost depuse 709 cereri de finanțare pentru participarea la Programul pentru Reușita Învățământului primar prin Măsuri Integrate de Intervenție (PRIMII), destinat sprijinirii elevilor din școlile vulnerabile și prevenirii abandonului școlar.
Sute de cereri pentru programul PRIMII: 1,21 miliarde de lei pentru elevii din ciclul primar
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Laura Buciu
14 oct. 2026, 15:46, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Programul are o valoare de peste 1,21 miliarde de lei și urmărește să sprijine aproximativ 50.000 de copii din învățământul primar, pe o perioadă de trei ani, în intervalul 2026-2029.

Potrivit Ministerului Educației, PRIMII continuă la nivelul ciclului primar măsurile de intervenție aplicate anterior prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, adresat în principal elevilor de gimnaziu.

Inițiativa utilizează instrumente de identificare a vulnerabilităților școlare și comunitare, dezvoltate împreună cu Banca Mondială și UNICEF, pentru a orienta finanțarea către școlile care au cele mai mari nevoi.

Finanțare pentru activități remediale și sprijin educațional

Banii vor putea fi utilizați pentru organizarea programelor „Școala după Școală”, desfășurarea lecțiilor individualizate și a activităților de recuperare a materiei, precum și pentru activități extracurriculare și extrașcolare.

De asemenea, finanțarea poate acoperi achiziția de materiale didactice și resurse educaționale, asigurarea hranei pentru elevii participanți, consilierea și terapia pentru copii, dar și consilierea parentală.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că numărul cererilor depuse arată că simplificarea procedurilor și reducerea birocrației au fost bine primite de școli.

Potrivit acestuia, programul urmărește să ofere sprijin concret elevilor din unitățile de învățământ vulnerabile, contribuind la prevenirea analfabetismului funcțional și la reducerea abandonului școlar.

Ministrul a precizat că finanțarea standard primită de fiecare elev din aceste școli ar urma să fie aproape dublată, diferența fiind destinată activităților remediale și accelerării învățării, în special în domeniul alfabetizării funcționale și științifice.

Programul se desfășoară în perioada 2026-2029

PRIMII va fi implementat în perioada 2026-2029, cu finanțare din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Programul urmărește creșterea accesului la educație și a participării copiilor din grupurile dezavantajate, precum și prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
La 4 ani de la divorțul de Gerard Pique, Shakira se iubește cu un baschetbalist
GSP.ro
Românii cu credite legate de ROBOR ar putea recupera banii de la bănci. Senatul a adoptat proiectul de compensare
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Ce câștigă Rusia din acordul privind motorina cu SUA și de ce îi convine lui Donald Trump
Libertatea
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
CSID
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor