Sute de cereri pentru programul PRIMII: 1,21 miliarde de lei pentru elevii din ciclul primar

Programul are o valoare de peste 1,21 miliarde de lei și urmărește să sprijine aproximativ 50.000 de copii din învățământul primar, pe o perioadă de trei ani, în intervalul 2026-2029.

Potrivit Ministerului Educației, PRIMII continuă la nivelul ciclului primar măsurile de intervenție aplicate anterior prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, adresat în principal elevilor de gimnaziu.

Inițiativa utilizează instrumente de identificare a vulnerabilităților școlare și comunitare, dezvoltate împreună cu Banca Mondială și UNICEF, pentru a orienta finanțarea către școlile care au cele mai mari nevoi.

Finanțare pentru activități remediale și sprijin educațional

Banii vor putea fi utilizați pentru organizarea programelor „Școala după Școală”, desfășurarea lecțiilor individualizate și a activităților de recuperare a materiei, precum și pentru activități extracurriculare și extrașcolare.

De asemenea, finanțarea poate acoperi achiziția de materiale didactice și resurse educaționale, asigurarea hranei pentru elevii participanți, consilierea și terapia pentru copii, dar și consilierea parentală.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că numărul cererilor depuse arată că simplificarea procedurilor și reducerea birocrației au fost bine primite de școli.

Potrivit acestuia, programul urmărește să ofere sprijin concret elevilor din unitățile de învățământ vulnerabile, contribuind la prevenirea analfabetismului funcțional și la reducerea abandonului școlar.

Ministrul a precizat că finanțarea standard primită de fiecare elev din aceste școli ar urma să fie aproape dublată, diferența fiind destinată activităților remediale și accelerării învățării, în special în domeniul alfabetizării funcționale și științifice.

Programul se desfășoară în perioada 2026-2029

PRIMII va fi implementat în perioada 2026-2029, cu finanțare din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Programul urmărește creșterea accesului la educație și a participării copiilor din grupurile dezavantajate, precum și prevenirea părăsirii timpurii a școlii.