După ce se încheie parada de Ziua Națională a României, cântecul și dansul continuă: aproximativ 500 de copii din Sectorul 5 se reunesc într-un flashmob organizat de Asociația Colorăm Zâmbete, o sărbătoare făcută de copii, pentru toți cei care vor să li se alăture.

În fiecare an, 1 Decembrie aduce în prim-plan ideea de apartenență: la o țară, la o comunitate, la o poveste comună. Anul acesta, pentru sute de copii din Sectorul 5 al Capitalei, această idee capătă o formă simplă și plină de viață: un dans făcut împreună, în aer liber, de ziua României.

Imediat după parada națională, aproximativ 500 de copii vor lua parte la un flashmob dedicat Zilei Naționale. Inițiativa aparține Asociației Colorăm Zâmbete, organizație non-profit de utilitate publică, înființată în 2013, cu sediul în Sectorul 5.

Sute de copii, o singură coregrafie

Un flashmob cu 500 de participanți nu se organizează de pe o zi pe alta. Presupune repetiții, coordonare între grupe de vârste diferite și mult timp petrecut împreună. Pentru copii, procesul este la fel de important ca momentul final: învață să urmeze un ritm comun, să se sprijine unii pe alții, să aibă răbdare și să se bucure de un rezultat construit în echipă.

Copiii din flashmob fac parte din comunitatea Academiei Copiilor, un proiect început în 2018. Programul le oferă elevilor din clasele 0–IV un loc sigur înainte și după școală, între 08:00 și 18:00, pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțe. Au masă caldă, transport organizat către școli și o gamă largă de activități: de la îndrumarea temelor la dans, arte plastice, canto, teatru, limba engleză, bune maniere, educație financiară și sport.

Mai mult decât un moment de spectacol

Pentru mulți dintre acești copii, familiile trec prin situații dificile sau sunt monoparentale. Academia Copiilor le oferă ceva ce nu se măsoară doar în ore de program: adulți care cred în potențialul lor, un grup din care să facă parte și ocazia de a se simți văzuți, ascultați și ghidați. Pentru un copil acest eveniment înseamnă să stea pe aceeași scenă (în acest caz, una în aer liber) cu sute de alți copii, într-o zi care celebrează țara întreagă. Este un exercițiu practic de încredere în sine și de apartenență, felul în care cei mici înțeleg, fără explicații, ce înseamnă „împreună“.

De ce contează pentru comunitate

Momentul transmite un mesaj simplu: 1 Decembrie nu este doar o dată din calendar, ci o ocazie de a pune copiii în centrul sărbătorii. Când sute de copii dansează laolaltă, imaginea pe care o văd părinții, bunicii și trecătorii este cea a unei comunități unite care își investește bucuria în generația următoare.

Mai mult decât atât, flashmobul deschide o lună încărcată pentru Asociația Colorăm Zâmbete. Pe 13 decembrie va avea loc ediția a XVII-a a evenimentului caritabil „În așteptarea lui Moș Crăciun”, iar pe 24 decembrie copiii Dance World vor urca pe scena Târgului de Crăciun, de la ora 19:00, pentru o oră de spectacol oferit de asociație.

Despre Asociația Colorăm Zâmbete

De 13 ani, Asociația Colorăm Zâmbete își desfășoară activitatea în jurul unui obiectiv clar: contribuția la educația și dezvoltarea culturală a noii generații, într-un cadru armonios și incluziv.

Asociația se adresează în special copiilor, tinerilor și familiilor, oferindu-le acces la educație, cultură, activități recreative și artistice care stimulează creativitatea și integrarea socială. Promovează egalitatea de șanse și accesul liber la cultură și a dezvoltat parteneriate cu instituții publice și private, printre care Ministerul Culturii, UNICEF, Salvați Copiii, unități de învățământ și alte organizații non-guvernamentale.

https://www.facebook.com/100054346459124/posts/1668574408297425/?mibextid=wwXIfr&rdid=oSdFkvwu2pHm7QFd#