Radu Lupu, fondator: „Când bugetul se strânge, o idee bună are nevoie de o producție mai inteligentă, nu de o idee mai puțin ambițioasă”

Loops Production, casa de producție fondată de Radu Lupu în 2018, intră într-o nouă etapă de dezvoltare, cu accent pe producția de advertising, clasică și hibridă, și pe serviciile de producție pentru clienți internaționali. După opt ani și peste 1.500 de producții, compania își consolidează echipa prin venirea lui Andrei Pietrosel în rolul de Head of Production – Advertising și își extinde capacitatea de a gestiona simultan mai multe proiecte.

În ultimele 12 luni, Loops a realizat campanii pentru McDonald’s, Pepco, Müller, Beck’s, Notino, Farmec, CEC Bank și Madri, în colaborare cu agenții precum McCann, DDB, Propaganda, MRM, Tribal și WOPA. Proiectele dezvoltate alături de McCann Manchester și La Cosa din Barcelona au susținut, în paralel, extinderea activității internaționale.

Această evoluție are la bază experiența construită inițial în producția de videoclipuri muzicale, unde adaptarea conceptului la resursele disponibile și respectarea unor termene fixe au definit de la început modul de lucru al echipei. Ulterior, Loops și-a extins activitatea către film și advertising, păstrând aceeași preocupare pentru identificarea soluțiilor care permit realizarea unei idei fără a-i pierde intenția creativă.

Planificarea producției, parte din dezvoltarea ideii

Într-un context în care bugetele de comunicare sunt sub presiune, Loops urmărește să se implice în proiecte încă din etapa de dezvoltare, înainte ca estimările de cost să determine simplificarea conceptelor. Pentru echipă, acest lucru înseamnă evaluarea mai multor variante de producție și explicarea implicațiilor fiecăreia, de la organizarea filmării și alegerea locațiilor până la construcția decorurilor și postproducție.

Experiența din videoclipuri se regăsește astfel într-o abordare în care deciziile creative, tehnice și financiare sunt analizate împreună. Obiectivul este ca agenția și clientul să poată alege în cunoștință de cauză varianta de realizare, înainte de asumarea bugetului și a calendarului.

Producția hibridă completează metodele convenționale

Una dintre direcțiile dezvoltate de Loops în ultimul an este producția hibridă, care combină filmarea în studio cu medii construite cu instrumente AI. Compania a realizat deja mai multe proiecte în care actorii au fost filmați pe grey screen, cu lumină controlată, iar decorul, locația sau elementele de context au fost create ulterior în postproducție.

Abordarea oferă alternative pentru proiecte care presupun locații greu accesibile, decoruri costisitoare sau un calendar de filmare extins. Utilizarea ei este însă evaluată în funcție de cerințele fiecărui concept, alături de opțiunile de producție convențională.

Pentru companie, integrarea acestor instrumente înseamnă extinderea soluțiilor disponibile, fără a pierde din vedere rolul echipei și cerințele creative ale proiectului.

Echipa Loops a intrat în această meserie din dragoste pentru artă, fie că ea ia forma unei reclame, a unui videoclip, a unei coregrafii sau a unui cadru bine luminat. Aceeași pasiune stă la baza felului în care echipa lucrează astăzi. AI-ul este unul dintre instrumentele pe care le folosește atunci când răspunde unei nevoi a proiectului și ajută la punerea în practică a ideii creative.

De la primele colaborări internaționale la servicii integrate de producție

Dezvoltarea componentei de production service a urmat consolidării echipei și a rețelei de colaboratori. Portofoliul internațional al Loops include proiecte atât în Marea Britanie, cât și pe piața spaniolă. Echipa a realizat proiecte pentru branduri precum Kayak, în colaborare cu McCann Manchester, și Old Spice (P&G), alături de La Cosa din Barcelona, acesta din urmă fiind difuzat în 51 de teritorii.

În prezent, Loops poate gestiona integral producția locală pentru un client internațional, de la constituirea echipei și identificarea locațiilor până la obținerea autorizațiilor și coordonarea filmării. Experiența în producția hibridă completează aceste servicii, permițând realizarea în România a unor proiecte ale căror medii vizuale sunt construite ulterior în postproducție.

O echipă extinsă pentru următoarea etapă de dezvoltare

Venirea lui Andrei Pietrosel în poziția de Head of Production – Advertising susține această etapă. Cu peste 10 ani de experiență în advertising și production service, acesta a lucrat la proiecte pentru branduri precum Old Spice, Mentos, H&M, Kinder Bueno, Renault și Tonal.

În cadrul Loops, Andrei preia coordonarea producției de advertising și contribuie la dezvoltarea capacității companiei de a gestiona mai multe proiecte simultan.

Andrei Pietrosel, Head of Production – Advertising: „Vrem să fim echipa la care vii inclusiv cu un brief dificil și care începe conversația de la «cum îl facem?», nu de la «se poate sau nu?». Pentru mine, o producție bună începe cu întrebările puse devreme: ce este esențial pentru idee, unde există loc de flexibilitate și unde nu. Cu aceste răspunsuri, construim o rută de producție în care resursele sunt alocate acolo unde au cel mai mare impact. Pentru un client internațional, asta înseamnă un buget clar de la început și o echipă care anticipează problemele și le rezolvă înainte să devină blocaje.”

Extinderea echipei vine pe fondul creșterii activității companiei. În 2026, cifra de afaceri a Loops Production a crescut cu 68% față de aceeași perioadă din 2025 și a depășit totalul anului precedent.

Despre Loops Production

Loops Production este o casă de producție din București, înființată în 2018 de Radu Lupu, specializată în advertising, production service pentru proiecte internaționale, videoclipuri muzicale, film și branded content. Compania realizează producții clasice și hibride și are în portofoliu peste 1.500 de proiecte, cu colaborări cu artiști precum INNA, Smiley, Delia, Antonia, Carla’s Dreams, Minelli, Killa Fonic, Sean Paul și Pitbull. Loops Production a produs lungmetrajele „Tabăra de vară” ,„Romina, VTM” și „Teambuilding”.

Site: www.loopsproduction.com

Brief-uri și cereri de ofertă: [email protected], [email protected]