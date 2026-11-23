Într-o perioadă în care accesul la informație este aproape nelimitat, dar sprijinul real rămâne adesea insuficient, trei mame, cu parcursuri profesionale diferite, unite de experiența maternității și de dorința de a contribui la o schimbare în societate, au pus bazele Asociației Părinți Reali. Nu din dorința de a le spune părinților cum să își crească propriii copii, ci din convingerea că nimeni nu ar trebui să parcurgă singur acest drum.

Asociația își asumă o misiune construită pe trei direcții fundamentale:

Sprijin pentru părinți. Acces la informații credibile, specialiști, resurse educaționale și soluții pentru provocările reale ale vieții de familie.

Încredere pentru copii. Susținerea unei generații care crește într-un mediu în care se simte ascultată, respectată și în siguranță.

Putere pentru comunitate. Transformarea solidarității în acțiuni concrete, care aduc schimbări în viața copiilor și a familiilor.

Prin proiectele sale, asociația își propune să faciliteze accesul familiilor la informații validate de specialiști, să creeze contexte de dialog în care părinții să își poată exprima neliniștile fără teama de a fi judecați și să ofere soluții concrete la provocările medicale, educaționale, emoționale, juridice și sociale cu care aceștia se confruntă.

Începând cu anul 2027, asociația va dezvolta un program de evenimente educaționale, ateliere practice și întâlniri de comunitate, reunind părinți, specialiști, reprezentanți ai mediului de afaceri și oameni care cred că investiția în bunăstarea familiilor reprezintă, în esență, o investiție în viitorul societății.

Dincolo de componenta educațională, Asociația Părinți Reali își asumă și o misiune socială, prin dezvoltarea unor inițiative caritabile care să transforme solidaritatea comunității în sprijin concret pentru copiii și familiile aflate în situații vulnerabile.

Asociația Părinți Reali nu își propune să construiască imaginea părintelui perfect, ci să contribuie la dezvoltarea unei societăți în care părinții se simt sprijiniți, copiii cresc cu încredere, iar implicarea în viața comunității devine o responsabilitate firească, nu un gest excepțional. Iar viitorul copiilor noștri este o responsabilitate pe care o împărțim cu toții.

Împreună creștem mai mult decât copii. Creștem viitorul.

ASOCIATIA PARINTI REALI