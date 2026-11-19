BRICO, parte din Altex România, deschide joi, 19 noiembrie, primul showroom BRICO Studio, în incinta Aurora Retail Park Giurgiu. Noul format, cu o suprafață de 600 mp, este dedicat exclusiv amenajării bucătăriilor, băilor și dressingurilor, cu mobilier modular personalizabil în funcție de spațiul și stilul fiecărui client.

Spre deosebire de un magazin de bricolaj clasic, BRICO Studio este gândit ca un spațiu de consultanță și proiectare: clienții sunt însoțiți de specialiști de la prima idee până la montajul final.

„BRICO Studio aduce o noutate pentru clienții din județ: o gamă variată de bucătării, băi și dressinguri, completată de servicii integrate de consultanță pentru configurare și design personalizat, de livrare și montaj. În plus, clienții pot comanda direct din showroom electrocasnicele potrivite din gama Altex sau produse pentru amenajarea casei de la BRICO, astfel încât un proiect început aici să poată fi finalizat cu tot ce este necesar pentru casă,” a declarat Raul Filip, Director General Adjunct Altex România.

Ce aduce noul concept:

Mobilier modular și accesorii pentru bucătării, băi și dressinguri. Soluții complete personalizabile în funcție de spațiu și stil;

Consultanţa, măsurători si proiectare 3D gratuite;

Electrocasnice și produse de amenajare, care pot fi comandate direct din showroom;

Livrare în 7 zile și servicii de montaj;

Posibilitatea de finanțare în rate cu dobandă zero;

Acces la întreaga gamă de produse pentru casă din ecosistemul Brico – Altex România.

Bucătării: 10 colecții modulare, numeroase configurații

Zona dedicată bucătăriilor cuprinde 12 modele expuse, din 10 colecții de bucătării modulare disponibile în multiple configurații. Bucătăriile acoperă orice stil, de la clasic la modern sau chiar industrial, inovație pentru optimizare spatiu și standarde de calitate cu o durată de viață de 25 de ani pentru fronturi.

Pentru baie, showroom-ul propune 7 colecții de mobilier, produse exclusive și mărci proprii, precum GoodHome. De exemplu, bateriile de chiuvetă Good Home integrează inovație 20% economie de apă și au o durată de viață de 10 ani.

Pentru toate tipurile de mobilier, configurarea se face gratuit, în showroom, împreună cu un consultant BRICO.

Integrat în ecosistemul Altex România

BRICO Studio face parte din ecosistemul Altex România. Pe lângă modelele expuse în showroom, clienții au acces, prin Altex, la o gamă și mai largă de produse dedicate casei, inclusiv electrocasnice încorporabile (built-in), iar prin BRICO, la produse pentru amenajarea locuinței. Aceste produse se pot comanda direct din showroom.

Planuri de extindere

Brico Studio Giurgiu este primul showroom sub acest brand din țară, compania intenționand să extindă modelul și în alte orașe.

„Giurgiu este primul pas. Vrem ca BRICO Studio să devină locul în care clienții din toată țara își pot proiecta bucătăria, baia sau dressingul alături de un specialist, fără grija detaliilor. Pe baza experienței de aici, ne propunem să extindem formatul și în alte orașe,” a adăugat Raul Filip.

„Do it Together”: proiectele casei, făcute împreună

Deschiderea BRICO Studio continuă noua filozofie a brandului Brico: „Do it Together”, lansată recent prin campania #PusiPeTreabaImpreuna. Aceasta pornește de la o realitate simplă: proiectele casei înseamnă mai mult decât alegerea unor produse. Înseamnă idei, alegeri, calcule, bugete, timp, transport, montaj și, uneori, ajutorul unui specialist. BRICO Studio aduce toate aceste soluții sub același acoperiș.

BRICO Studio se află în incinta Aurora Retail Park Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 5. Programul este de luni până sâmbătă, între 09:00 și 21:00, iar duminică, între 09:00 și 20:00.

BRICO face parte din Altex România, alături de brandurile Altex și Media Galaxy. Cele trei branduri au poziționări și strategii distincte, beneficiind, în același timp, de experiența și infrastructura dezvoltate în cadrul grupului în retail, comerț electronic, logistică, servicii și finanțare.

Foto: DegalFoto