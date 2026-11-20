Peste un miliard de oameni vin pe TikTok pentru a se conecta, a-și împărtăși pasiunile și a găsi inspirație. Pe TikTok, oamenii participă la trenduri pornite din comunitate și creează conținut în propriul stil, de la muzică și divertisment, la fashion, sport sau lifestyle.

La baza tuturor acestor lucruri se află angajamentul TikTok de a menține platforma un spațiu sigur și de încredere pentru toți utilizatorii. În cadrul celei de-a treia ediții a Safety and Innovation Forum, TikTok a reunit jurnaliști și experți externi pentru a prezenta cele mai recente inițiative prin care continuă să susțină acest angajament, printre care:

O experiență regândită a funcției de Control parental, care le oferă părinților o vizibilitate mai mare asupra modului în care adolescenții lor folosesc platforma.

Ghidul cadrelor didactice, o resursă dedicată, dezvoltată în consultare cu profesori și experți în siguranța tinerilor.

Noi instrumente care oferă comunității TikTok mai multă claritate și control atunci când creează și interacționează cu conținut bazat pe inteligență artificială pe platformă.

Un nou raport Discovery on TikTok, care evidențiază modul în care tinerii folosesc platforma pentru a descoperi noi hobby-uri, a afla mai multe despre alte culturi și a se exprima creativ.

Activitatea TikTok de pregătire pentru viitoarele alegeri din Europa, inclusiv modul în care platforma continuă să își consolideze măsurile de protecție împotriva conținutului înșelător generat de AI și a comportamentelor deceptive.

Modul în care creatorii TikTok aduc împreună culturi și comunități diferite prin intermediul gastronomiei, în contextul unei creșteri de aproape 40% a conținutului global #FoodTok.

„Siguranța tinerilor este o prioritate pentru TikTok încă din prima zi. În acest sens, acționăm în două direcții: în primul rând, integrăm încă de la început măsurile de protecție potrivite în produsele noastre. În al doilea rând, oferim familiilor instrumente care să le ajute să gestioneze împreună experiența adolescenților lor.” – Cynthia Sanfilippo, President, TikTok Europe.

TikTok lansează o experiență de Control parental regândită, pentru a le oferi părinților informații care să îi ajute în luarea deciziilor

Conturile adolescenților pe TikTok includ deja setări prestabilite de siguranță, confidențialitate și securitate – inclusiv setarea conturilor ca private, politici privind conținutul adecvat vârstei și o limită de timp de utilizare setată implicit la 60 de minute – astfel încât părinții să nu fie nevoiți să configureze de la zero experiența adolescenților sau să gestioneze singuri toate aceste aspecte.

TikTok a anunțat lansarea unei experiențe regândite a funcției de Control parental, care le oferă părinților o vizibilitate mai mare asupra modului în care adolescenții lor folosesc platforma și simplifică și mai mult această experiență.

Noua versiune reunește informații din domeniile pe care părinții le consideră cele mai importante:

Timp petrecut în fața ecranului: Părinții pot vedea în continuare timpul mediu petrecut în fața ecranului, utilizarea pe timpul nopții și setările privind gestionarea timpului, însă aceste informații sunt acum mai vizibile și reprezintă primele date pe care părinții le văd.

Părinții pot vedea în continuare timpul mediu petrecut în fața ecranului, utilizarea pe timpul nopții și setările privind gestionarea timpului, însă aceste informații sunt acum mai vizibile și reprezintă primele date pe care părinții le văd. Interacțiuni: Părinții pot vedea acum modificările privind numărul de urmăritori ai adolescentului și numărul de conturi pe care acesta le urmărește, precum și conturile cu care este conectat și pe cele pe care le-a blocat. În lunile următoare, părinții vor putea vedea și cu cine schimbă mesaje adolescentul lor pe TikTok.

Părinții pot vedea acum modificările privind numărul de urmăritori ai adolescentului și numărul de conturi pe care acesta le urmărește, precum și conturile cu care este conectat și pe cele pe care le-a blocat. În lunile următoare, părinții vor putea vedea și cu cine schimbă mesaje adolescentul lor pe TikTok. Interese privind conținutul: Părinții pot vedea o selecție de conținut de la creatorii verificați pe care adolescentul lor îi urmărește, oferindu-le astfel o imagine asupra comunităților și subiectelor care îi modelează experiența. Actualizarea răspunde feedback-ului primit din partea părinților consultați de TikTok, peste 80% dintre aceștia spunând că își doresc o astfel de funcție.

Părinții pot vedea o selecție de conținut de la creatorii verificați pe care adolescentul lor îi urmărește, oferindu-le astfel o imagine asupra comunităților și subiectelor care îi modelează experiența. Actualizarea răspunde feedback-ului primit din partea părinților consultați de TikTok, peste 80% dintre aceștia spunând că își doresc o astfel de funcție. Postări: Această funcționalitate este concepută pentru a-i ajuta pe părinți să vadă cu ușurință ce a postat public adolescentul lor în fiecare săptămână, precum și numărul de vizualizări înregistrate de postările respective.

TikTok a dezvoltat această nouă versiune a funcției de Control parental pornind de la trei principii de bază: oferirea unor informații clare și utile, oferirea de context părinților despre experiența adolescenților și respectarea dreptului adolescenților la viață privată.

Aceste informații sunt actualizate zilnic, astfel încât părinții să poată urmări mai ușor schimbările în timp și să decidă dacă este nevoie să ajusteze anumite setări direct din panoul de control sau dacă este momentul potrivit pentru o conversație cu adolescentul lor. TikTok a făcut această experiență actualizată disponibilă și din browser, oferindu-le părinților o modalitate suplimentară și convenabilă de a utiliza aceste instrumente dacă preferă să folosească un computer sau nu au aplicația TikTok instalată.

TikTok colaborează, de asemenea, cu experți de renume, printre care Digital Wellness Lab din cadrul Boston Children’s Hospital, Dr. Dan Reidenberg, Fondator și Director al Safe Online Standards, dar și Cadru Didactic Afiliat în cadrul Johns Hopkins Center for Suicide Prevention, pentru a dezvolta o nouă alertă destinată părinților, concepută pentru a-i informa dacă adolescentul lor efectuează căutări repetate după termeni cunoscuți asociați cu autovătămarea. Notificarea îi va informa că adolescentul lor este posibil să fi încercat să acceseze conținut potențial dăunător și le va oferi recomandări formulate cu sprijinul experților despre cum să abordeze situația și să inițieze o conversație.

„Fără context, înțelegerea lumii digitale a unui adolescent poate fi ca și cum ai încerca să completezi un puzzle pe întuneric. Părinții ne-au spus că își doresc informații și o mai bună înțelegere, nu doar setări pe care să le activeze sau dezactiveze – iar acesta este motivul pentru care am lansat această experiență de Control parental actualizată.” – Valiant Richey, Global Head of Partnerships, Elections, and Market Integrity, TikTok. Citeşte comunicatul integral AICI