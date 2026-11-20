Peste un miliard de oameni vin pe TikTok pentru a se conecta, a-și împărtăși pasiunile și a găsi inspirație. Pe TikTok, oamenii participă la trenduri pornite din comunitate și creează conținut în propriul stil, de la muzică și divertisment, la fashion, sport sau lifestyle.
La baza tuturor acestor lucruri se află angajamentul TikTok de a menține platforma un spațiu sigur și de încredere pentru toți utilizatorii. În cadrul celei de-a treia ediții a Safety and Innovation Forum, TikTok a reunit jurnaliști și experți externi pentru a prezenta cele mai recente inițiative prin care continuă să susțină acest angajament, printre care:
„Siguranța tinerilor este o prioritate pentru TikTok încă din prima zi. În acest sens, acționăm în două direcții: în primul rând, integrăm încă de la început măsurile de protecție potrivite în produsele noastre. În al doilea rând, oferim familiilor instrumente care să le ajute să gestioneze împreună experiența adolescenților lor.” – Cynthia Sanfilippo, President, TikTok Europe.
TikTok lansează o experiență de Control parental regândită, pentru a le oferi părinților informații care să îi ajute în luarea deciziilor
Conturile adolescenților pe TikTok includ deja setări prestabilite de siguranță, confidențialitate și securitate – inclusiv setarea conturilor ca private, politici privind conținutul adecvat vârstei și o limită de timp de utilizare setată implicit la 60 de minute – astfel încât părinții să nu fie nevoiți să configureze de la zero experiența adolescenților sau să gestioneze singuri toate aceste aspecte.
TikTok a anunțat lansarea unei experiențe regândite a funcției de Control parental, care le oferă părinților o vizibilitate mai mare asupra modului în care adolescenții lor folosesc platforma și simplifică și mai mult această experiență.
Noua versiune reunește informații din domeniile pe care părinții le consideră cele mai importante:
TikTok a dezvoltat această nouă versiune a funcției de Control parental pornind de la trei principii de bază: oferirea unor informații clare și utile, oferirea de context părinților despre experiența adolescenților și respectarea dreptului adolescenților la viață privată.
Aceste informații sunt actualizate zilnic, astfel încât părinții să poată urmări mai ușor schimbările în timp și să decidă dacă este nevoie să ajusteze anumite setări direct din panoul de control sau dacă este momentul potrivit pentru o conversație cu adolescentul lor. TikTok a făcut această experiență actualizată disponibilă și din browser, oferindu-le părinților o modalitate suplimentară și convenabilă de a utiliza aceste instrumente dacă preferă să folosească un computer sau nu au aplicația TikTok instalată.
TikTok colaborează, de asemenea, cu experți de renume, printre care Digital Wellness Lab din cadrul Boston Children’s Hospital, Dr. Dan Reidenberg, Fondator și Director al Safe Online Standards, dar și Cadru Didactic Afiliat în cadrul Johns Hopkins Center for Suicide Prevention, pentru a dezvolta o nouă alertă destinată părinților, concepută pentru a-i informa dacă adolescentul lor efectuează căutări repetate după termeni cunoscuți asociați cu autovătămarea. Notificarea îi va informa că adolescentul lor este posibil să fi încercat să acceseze conținut potențial dăunător și le va oferi recomandări formulate cu sprijinul experților despre cum să abordeze situația și să inițieze o conversație.
„Fără context, înțelegerea lumii digitale a unui adolescent poate fi ca și cum ai încerca să completezi un puzzle pe întuneric. Părinții ne-au spus că își doresc informații și o mai bună înțelegere, nu doar setări pe care să le activeze sau dezactiveze – iar acesta este motivul pentru care am lansat această experiență de Control parental actualizată.” – Valiant Richey, Global Head of Partnerships, Elections, and Market Integrity, TikTok. Citeşte comunicatul integral AICI