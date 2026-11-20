Floarea-soarelui rămâne una dintre cele mai importante culturi agricole din România, atât prin suprafețele cultivate, cât și prin rolul său în industria uleiurilor vegetale și în exporturile agroalimentare. Pentru că performanța unei culturi începe cu alegerea geneticii potrivite, compania Vylor, prin hibrizii Pioneer®, a fost aleasă și de agricultorii care au înțeles că au nevoie de hibrizi cu adaptabilitate, toleranță la factorii de stres și cu potențial de producție ridicat. Astfel, compania continuă campania Fermieri campioni la floarea-soarelui cu hibrizii Pioneer® , tocmai pentru a prezenta experiențe reale din ferme, tehnologii de cultură diferite și opinii despre ce a însemnat campania de recoltare din acest an în mai multe zone ale țării.

“Într-un context marcat de schimbări climatice, presiuni economice, costuri ridicate de producție și nevoia obținerii unor recolte stabile și profitabile, alegerea hibridului potrivit de floarea-soarelui devine o decizie strategică pentru fermieri. Compania Vylor pune în piață hibrizii Pioneer®, adică acea genetică care de 100 de ani este îmbunătățită pentru a răspunde nevoilor fermierilor și pentru a-i ajuta să fie profitabili. Experiențele din fermă, producțiile reale expuse de fermieri sunt mai grăitoare decât orice am spune noi, cei care punem la dispoziție sămânță de calitate. Așadar, dăm startul campaniei din acest an, nu înainte de a-i felicita pe toți cei care an de an mizează pe genetica Pioneer®”, a declarat Maria Cîrjă, Marketing Manager Vylor.

Hibrizii Pioneer au fost prezenți pe câmpurile din fiecare județ al țării, oferind rezultate spectaculoase la proba cântarului. De exemplu, în Bărăgan, hibrizii P64LE280 și P64LE162 au oferit producții ce depășesc în multe cazuri 4 t/ha. Așadar, primele experiențe prezentate în campania din acest an sunt cele ale fermierilor din județul Ialomița.

Hibridul P64LE280 a fost alegerea domnul Adrian Daniel Ion, din localitatea Sinești, administratorul Danexim, care a devenit în acest an fermier campion cu o producție de 4.500 kg/ha, rezultat obținut în cultură neirigată. Dumnealui a semănat acest hibrid după ce a întors rapița care nu a răsărit, iar cultura premergătoare acesteia a fost grâul.

“Lucrăm o suprafață de 930 ha, floarea-soarelui am semănat 420 ha, dintre care 66 ha cu hibridul Pioneer P64LE280. Cultura a fost semănată în perioada optimă, adică în prima jumătate a lunii aprilie. Fertilizarea a constat în administrarea a două tranșe de sulfat de amoniu – 100 kg/ha, prima înainte de semănat și cea de-a doua în vegetație, cu prășitoarea, atunci când plantele aveau 10-12 frunze. Cultura a primit două erbicide, unul pentru combaterea buruienilor dicotiledonate, celălalt pentru combaterea buruienilor monocotiledonate, iar ultima intervenție a constat în administrarea unui fungicid. Nu a fost cazul să intervin cu altceva, iar recoltatul a avut loc în perioada 15-20 septembrie. Pot spune despre acest hibrid că este unul stabil, care nu a crescut foarte mult în înălțime, comparativ cu alți hibrizi pe care i-am avut în fermă, a fost viguros și sănătos până la recoltat și a avut o masă hectolitrică foarte bună, respectiv 47”, a afirmat fermierul campion.

Din cauza rotației, domnul Adrian Daniel Ion va semăna în primăvară doar 55 ha cu floarea-soarelui și optează pentru hibridul P64LE280.

Următorul fermier campion este domnul Andrei Loagăr din localitatea Iazu, care a ales hibridul P64LE162 și a obținut o producție de 4.460 kg/ha. Acesta lucrează alături de familie o suprafață de 500 ha, iar 110 ha au fost semănate în acest an cu floarea-soarelui.

“Acest hibrid a fost semănat după un lot de hibridare porumb, astfel că în toamnă am administrat îngrășământ 0.46.0 – 150 kg/ha, după care am arat. În primăvară am administrat îngrășământ triplu 15 – 200 kg/ha, apoi am efectuat o lucrare cu combinatorul și am semănat în perioada 10 – 15 aprilie. Am aplicat o singură dată erbicid, am făcut o prașilă și am administrat două tratamente, primul în stadiul de 6-7 frunze și al doilea a fost dat cu drona înainte de înflorit. Pe lângă ploile aferente, am irigat o dată în luna iulie – 30 l/mp. Hibridul s-a comportat destul de bine, chiar dacă a crescut cam înalt, poate și din cauză că a găsit mai mult azot în sol fiind semănat după loturi de hibridare, iar acest lucru ne-a îngreunat munca la recoltat unde am înregistrat și pierderi, altfel producția ar fi fost și mai bună. Recoltatul a avut loc la jumătatea lunii septembrie”, a punctat domnul Loagăr.

Mulțumit de producția obținută, fermierul campion a mai declarat faptul că a mai avut în testare un alt hibrid Pioneer®, s-a comportat foarte bine chiar și la surplus de apă, fiind semănat lângă loturi de porumb care au fost irigate, așa că și în primăvara viitoare va miza pe genetica Pioneer®.

Hibridul P64LE162 a oferit o producție bună și în cadrul societății Agricola Axintele, respectiv 4.115 kg/ha. Domnul Toma Ion, șeful de fermă, a declarat faptul că a fost foarte mulțumit de acest hibrid și în general de genetica Pioneer pe care mizează de mulți ani.

“Lucrăm 2.000 ha, floarea-soarelui am avut 220 ha, iar hibridul P64LE162 fost semănat pe 170 ha, după grâu. Terenul a fost lucrat Top-Down la 25 cm, apoi am intervenit cu discul, iar în primăvară am semănat direct, în primele zile ale lunii aprilie. Fertilizarea a constat în administrarea la semănat a 140 kg/ha de îngrășământ NP cu calciu. Am erbicidat în preemergență, iar a doua intervenție cu erbicid a fost în stadiul de 10-12 frunze. Anul acesta nu am administrat nimic în plus, ploaia a fost cel mai bun tratament. Am recoltat în jurul datei de 10 septembrie. Hibridul a fost foarte bun, rezistent la cădere, am avut alt hibrid semănat lângă această solă și floarea a fost una cu pământul, cum se spune la noi”, a precizat domnul Toma Ion.

Prin portofoliul său de hibrizi de floarea-soarelui, Vylor pune la dispoziția fermierilor soluții genetice adaptate provocărilor actuale din agricultură, urmărind valorificarea potențialului productiv și creșterea eficienței în fermele din toate zonele țării.