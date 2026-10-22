Hibrizii de rapiță Pioneer®, rezultate spectaculoase în toată țara

Vara anului 2026 a fost motiv de bucurie pentru fermierii care au ales să semene rapiță, nu puține fiind fermele în care producțiile înregistrate au fost unele record, iar acest lucru a fost posibil datorită priceperii fermierilor în a alege hibrizii potriviți pentru propria fermă, a investițiilor în tehnologiile corespunzătoare și atenției sporite în tot ceea ce înseamnă nevoile câmpului. Hibrizii de rapiță Pioneer® au scris istorie, inclusiv pe câmpurile din județele Mureș, Ilfov sau Teleorman, județe unde își desfășoară activitatea ultima serie de fermieri campioni din acest sezon.

Astfel, hibridul PT315 a oferit rezultate spectaculoase în județul Teleorman, acolo unde nu puține au fost exemplele în care producțiile obținute de fermieri s-au situat între 5,5 – 6 t/ha. Domnul Mircea Neșu din localitatea Băduleasa lucrează o suprafață de 1.600 ha și este unul dintre fermierii campioni ai acestei zone, recoltând pe o suprafață de 102 ha – 5.804 kg/ha.

“Am semănat o suprafață de 540 ha cu rapiță după cultură de grâu, iar hibridul PT315 a depășit orice alt hibrid de rapiță pe care l-am cultivat. Este un hibrid care nu se scutură, mai tardiv într-adevăr, dar care oferă o producție bună. Terenul a fost dezmiriștit, apoi am intervenit cu un subsolier la 35 cm adâncime, apoi am discuit, am pregătit patul germinativ, am și fertilizat cu îngrășământ complex – 200 kg/ha, apoi am semănat între 25 august – 1 septembrie. În toamnă am administrat 2 erbicide și un fungicid, iar la fiecare trecere am adăugat și insecticid. În primăvară am fertilizat cu azot, până la doza maximă admisă, am administrat 3 fungicide și 3 insecticide, iar la ultimul tratament am adăugat aminoacizi, îngrășământ foliar și un tratament anti scuturare. A fost o campanie bună, surprinzătoare, iar începând cu 15 iulie am recoltat”, a declarat fermierul campion.

Pentru acest sezon, domnul Neșu a ales hibrizi de rapiță Pioneer® pentru mai mult de 500 ha, din totalul de 600 ha alocate culturii, a ales PT315 pentru 400 ha, PT314 pentru 100 ha, precum și PT329 în testare.

Următorul fermier campion obține an de an rezultate spectaculoase la rapiță și este unul dintre acei agricultori care mizează doar pe genetica Pioneer®. Este vorba despre domnul Costinel Preda din Șindrilița, județul Ilfov, care a obținut 5.100 kg/ha cu hibridul PT314 și 5.400 kg/ha cu hibridul PT315. Acesta lucrează o suprafață de 1.900 ha, iar campania trecută a semănat rapița după grâu și orz. Citeşte comunicatul integral AICI