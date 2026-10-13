Fermierii campioni la rapiță din Oltenia

În campania de recoltare din această vară, hibrizii de rapiță Pioneer® a oferit producții record pentru mulți agricultori din Oltenia. Pentru unii dintre ei, chiar cele mai bune producții înregistrate vreodată în fermă. Este vorba, desigur, despre PT314 și PT315, hibrizii care au demonstrat și în acest an faptul că oferă stabilitate, rezistență la scuturare, dar mai ales, rezultate foarte bune și profitabilitate.

Continuăm seria dedicată performanțelor hibrizilor Pioneer®, aducând în prim-plan experiențele fermierilor campioni, agricultori care știu că genetica potrivită este unul dintre factorii esențiali ai performanței în câmp.

În cele ce urmează, regăsiți declarațiile fermierilor campioni din județele Olt și Dolj.

Primul fermier campion din această zonă a țării este domnul Florin Negrilă care a ales hibridul PT315 și a obținut un rezultat de top, respectiv 5.900 kg/ha. Acesta își desfășoară activitatea în localitatea Babiciu, județul Olt, lucrează o suprafață de 1.600 ha, iar rapiță a avut campania trecută pe 500 ha.

“Am semănat rapița după cultură de grâu, terenul a fost dezmiriștit, apoi am scarificat și în funcție de solă, fie am semănat direct, fie am pregătit terenul ușor, dacă avea bulgări, și apoi am semănat în perioada 14 august – 28 august. Nu am fertilizat în toamnă deloc, doar pe anumite sole am aplicat un produs pe bază de calciu unde a fost nevoie din cauza pH-ului și s-a cunoscut. După semănat, am irigat 350 ha, chiar la 1 septembrie irigam, am dat 20 – 30 litri, și acest lucru a contat foarte mult pentru intrarea în iarnă, rapița a arătat foarte bine. De câte ori a fost nevoie am erbicidat pentru samulastra de grâu, pentru că a răsărit fazial, apoi am mai făcut o erbicidare de bază și unde a fost cazul, am mai făcut una de corecție pentru a avea cultura curată lacrimă. Am fertilizat în primăvară cu sulfat de amoniu – 150 kg/ha și ulterior am mai administrat nitrocalcar – 350 kg/ha. În ceea ce privește tratamentele, am administrat 2 fungicide și 4 insecticide, în total au fost 4 treceri, prima intervenție cu insecticid a fost în februarie pentru că rapița era destul de dezvoltată și au apărut dăunători. Pot spune că fost un an foarte bun, cu producții ridicate chiar și la hibridul PT314, iar rapița Pioneer® s-a comportat foarte bine, hibrizii sunt rezistenți la scuturare, sunt stabili și au producții ridicate, chiar totul a fost în regulă și am fost mulțumit de rezultate”, a declarat fermierul campion, domnul Florin Negrilă.

Având în vedere toate aceste aspecte, în această toamnă, domnul Negrilă a ales să semene 350 ha cu hibridul PT315, din totalul celor 500 ha cultivate cu rapiță.

În localitatea Poiana Mare, județul Dolj, își desfășoară activitatea următorul fermier campion, domnul Claudius Dobre. Acesta lucrează o suprafață de 250 ha, rapiță a semănat anul trecut pe 60 ha, iar cea mai ridicată producție i-a oferit-o hibridul PT314, respectiv 4.800 kg/ha.

“Am avut 47 ha cu hibridul PT314, l-am semănat după grâu, astfel că terenul a fost dezmiriștit, apoi am discuit și am semănat în data de 14 septembrie. Am fertilizat înainte de semănat cu îngrășământ 19.38.0 – 170 kg/ha și am mai administrat două tratamente, primul cu graminicid și insecticid, ulterior am dat și un îngrășământ foliar cu bor 1.5 l/ha plus insecticid. Am administrat în primăvară un insecticid, apoi a fost o trecere cu fungicid și insecticid, la următoarea am mai adăugat alături de insecticid și fungicid, un foliar cu bor, iar ultima intervenție, în luna mai, a fost cu fungicid și insecticid. În ceea ce privește fertilizarea, am administrat 300 kg/ha de azot, în luna aprilie, imediat cum au încetat ploile. Am fost foarte mulțumit de cum s-a comportat rapița, de producția obținută cu hibridul PT314, însă am avut în teste și PT315 care mi-a oferit o producție și mai bună, în jur de 5.200 kg/ha, așa că în toamna asta am semănat 60 ha cu rapiță, dintre care 40 ha cu hibridul Pioneer PT315”, a afirmat domnul Dobre.

Următorul fermier campion, domnul Cristian Rusoiu din localitatea Siliștea Crucii, județul Dolj, a ales campania trecută hibridul Pioneer PT315, iar producția obținută a fost 4.600 kg/ha, un rezultat despre care spune că a fost unul mulțumitor, motiv pentru care a ales să-l semene și în această toamnă.



“Lucrez 130 ha, rapiță am avut 50 ha, semănată după grâu. Terenul a fost pregătit superficial, nu ploua în acea perioadă, așa că am intervenit cu discul în două treceri, apoi la semănat, în perioada 3-8 octombrie, am fertilizat cu îngrășământ 18.46.0 – 200 kg/ha. În toamnă am erbicidat și apoi am aplicat bor – 3 l/ha, intervențiile au avut loc în jurul datei de 20 noiembrie, aplicările fiind făcute la 2-3 zile diferență între ele. În primăvară am fertilizat cu azot lichid – 250 kg/ha, apoi a doua fertilizare a fost cu 170 kg/ha de azot solid și am mai aplicat ulterior încă o dată îngrășământ foliar cu bor. Cultura a primit patru tratamente, la două dintre treceri am administrat fungicide, de fiecare dată am dat și insecticid de contact, numai la ultima intervenție am administrat și insecticid sistemic. Am recoltat la începutul lunii iulie și pot spune că PT315 a avut cea mai bună producție, pentru că am mai semănat și alți hibrizi, dar nu au avut aceleași rezultate.

Oferind rezultate stabile în ultimele campanii, cei doi hibrizi Pioneer® PT314 și PT315 ocupă și în această toamnă suprafețe importante la nivelul întregii țării și se dovedesc a fi, din nou, alegerea fermierilor care urmăresc performanță și stabilitate, adică culturi sănătoase și recolte bogate.