Veranda Mall dă startul sărbătorilor de iarnă cu o nouă ediție a Zilelor Moșilor, desfășurată între 25 noiembrie și 24 decembrie 2026. De la aprinderea luminițelor de Crăciun cu un spectacol de artificii și mult așteptatele întâlniri cu c și Moș Nicolae, până la ateliere creative, spectacole muzicale și o tombolă cu premii pe loc, bucureștenii au parte de o lună de activități pentru întreaga familie, majoritatea gratuite.

Programul complet al evenimentelor și detaliile privind participarea sunt disponibile pe verandamall.ro/zilele-mosilor/.

Startul sărbătorilor în Obor, cu personaje de poveste, muzică și artificii

Moș Crăciun, Crăciunița, Olaf, Grinch și alte personaje îndrăgite ale iernii vor porni într-o paradă prin centrul comercial pe 30 noiembrie, între orele 16:00 și 18:00, gata să facă fotografii cu cei mici.

Pe 1 decembrie, între orele 18:00 și 20:00, petrecerea se mută în aer liber, în jurul bradului de Crăciun, cu muzică mixată de DJ Alex Munteanu. Momentul culminant al serii va avea loc la ora 19:00, când vor fi aprinse luminițele de Crăciun, iar cerul Oborului va fi luminat de un spectacol de artificii. Accesul la ambele evenimente este gratuit.

Moș Nicolae și Moș Crăciun le dau întâlnire celor mici

Unul dintre evenimentele cu tradiție la Veranda Mall, Marea Ghetăreală, revine în weekendul 5–6 decembrie. Sâmbătă, copiii sunt așteptați să își lustruiască ghetuțele și să le lase peste noapte în grija organizatorilor, iar duminică vor reveni să descopere cadourile și scrisorile lăsate de Moș Nicolae și să îl întâlnească personal.

În ambele zile, evenimentul se desfășoară între orele 10:00 și 20:00 și se adresează copiilor cu vârste între 2 și 10 ani. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere online, în limita locurilor disponibile.

Cu două zile înainte de Ajun, pe 22 decembrie, între orele 16:00 și 19:00, Moș Crăciun va poposi la Veranda Mall, unde îi așteaptă pe cei mici cu cadouri simbolice și să facă poze împreună pentru a-și aminti de aceste momente speciale mult timp de acum încolo.

Activități creative și educative pentru copii, de la ornamente pentru brad la origami și șah

Anul acesta, copiii pot contribui la împodobirea bradului de acasă cu propriile creații. Veranda Mall le-a pregătit mai multe ateliere gratuite:

30 noiembrie, între orele 17:00 și 19:00 – atelier de ornamente de Crăciun, în cadrul căruia copiii cu vârste între 2 și 10 ani vor realiza propriul om de zăpadă.

– atelier de ornamente de Crăciun, în cadrul căruia copiii cu vârste între 2 și 10 ani vor realiza propriul om de zăpadă. 18–20 decembrie – trei zile de ateliere de origami pentru copiii cu vârste între 6 și 18 ani. Copiii vor descoperi arta japoneză a împăturirii hârtiei și vor învăța cum să realizeze personaje de iarnă, globuri și alte decorațiuni tematic. Copiii sub 10 ani vor participa alături de un adult.

Creativitatea se întâlnește și cu gândirea strategică pe 12 decembrie, între orele 11:00 și 17:30, când copiii cu vârste între 5 și 18 ani sunt invitați la un nou atelier de origami și un turneu de șah. Ziua se va încheia cu premii, colinde și o întâlnire cu Moș Crăciun. Participarea se face contra cost: 50 lei – atelierul de origami, 60 lei – șah, 100 lei – ambele activități, cu reduceri pentru familiile cu mai mulți copii participanți.

Înscrierile la ateliere și la turneul de șah se fac online, în limita locurilor disponibile.

Opt Moși Crăciuni muzicanți și colinde în zilele dinaintea Ajunului

Vizitatorii Veranda Mall vor avea parte de un spectacol inedit pe 20 și 23 decembrie, între orele 16:00 și 17:30, când cei opt Moși Crăciuni muzicanți ai trupei Santa Claus Los Bomboneros vor colinda pe culoarele centrului comercial.

Pe 21 decembrie, între orele 16:00 și 18:00, în mall vor răsuna și colinde tradiționale, susținute de membrii Asociației Artpulse și grupul vocal Sunshine al Palatului Național al Copiilor București.

Angel Tree – Oricine poate fi Moș Crăciun pentru un copil

Și în acest an, Veranda Mall găzduiește Angel Tree, inițiativa caritabilă a organizației Armata Salvării, prin care bucureștenii pot îndeplini dorințele de Crăciun ale copiilor din familii cu posibilități materiale reduse.

Între 2 și 13 decembrie, vizitatorii pot alege un bilețel cu dorința unui copil din bradul Angel Tree, pot cumpăra cadoul mult visat și îl pot aduce la standul dedicat campaniei, amenajat în mall, deschis zilnic între orele 14:00 și 18:00. Voluntarii Armata Salvării vor avea grijă ca darurile să ajungă la timp pentru ca cei mici să aibă încă un motiv de bucurie de Crăciun.

Tombola de Crăciun răsplătește cumpărătorii cu premii instant

Între 1 și 24 decembrie, cumpărăturile de sărbători le pot aduce vizitatorilor Veranda Mall și un cadou. Pentru achiziții de minimum 300 de lei, dovedite prin cel mult trei bonuri fiscale din aceeași zi, aceștia primesc un premiu garantat oferit de magazinele participante, printre care C&A, Decathlon, Cărturești, CINEMAX, Starbucks, Pepco, Benvenuti, World Class, dar nu numai.

Tot ce trebuie să facă e să prezinte bonurile la Infodesk și să aleagă un glob norocos din brad pentru a vedea pe loc ce au câștigat. Premiile sunt oferite în limita stocului disponibil.

Târg de Crăciun și distracție pe gheață, pentru cei mici și cei mari

Până în Ajun, Târgul de Crăciun de la Veranda Mall îi așteaptă pe vizitatori cu decorațiuni, jucării, parfumuri, produse handmade și alte idei de cadouri pentru cei dragi. Începând cu 28 noiembrie, bucureștenii se vor putea bucura și de distracție pe gheață, alături de familie și prieteni, la patinoarul în aer liber din Obor.

Prin Zilele Moșilor, Veranda Mall continuă tradiția Târgului Moșilor de odinioară, aducând comunitatea împreună și oferind oamenilor noi motive de a petrece timp alături de cei dragi. De data aceasta, îi invită pe bucureșteni, cu mic, cu mare să sărbătorească împreună Crăciunul.

Programul complet al evenimentelor, formularele de înscriere și regulamentul tombolei sunt disponibile pe verandamall.ro/zilele-mosilor/.