Olanda vrea să permită împușcarea unor lupi

După aproximativ două secole de la dispariția lupilor din Olanda, revenirea speciei, considerată inițial o victorie pentru conservarea naturii, a devenit o sursă de tensiune, potrivit The Independent. Guvernul olandez intenționează acum să permită împușcarea anumitor exemplare, pentru a reduce riscul atacurilor asupra oamenilor și animalelor domestice.

Populația de lupi din țară este estimată la mai puțin de 150 de exemplare, împărțite în aproximativ 15 haite. Deși haitele tind să rămână în teritoriile lor, exemplarele singuratice pot parcurge distanțe considerabile. Un lup monitorizat de cercetătorii Universității Wageningen a parcurs peste 2.500 de kilometri în trei luni, traversând inclusiv înot un fluviu important și mai multe autostrăzi.

Un fermier a pierdut până la 300 de oi

Pentru crescătorii de animale, revenirea prădătorilor are consecințe directe. Robertjan Feijen, un fermier din nord-estul Olandei, spune că a pierdut între 250 și 300 de oi în peste 50 de atacuri atribuite lupilor.

„Este de nedescris”, a spus acesta, descriind scenele în care și-a găsit animalele moarte, unele complet sfâșiate.

Potrivit cercetătorilor de la Wageningen, lupii au ucis peste 3.300 de animale în Olanda anul trecut, aproape toate fiind oi. Fermierii au primit despăgubiri de aproximativ 1,5 milioane de euro. Aceștia pot beneficia și de subvenții pentru instalarea gardurilor electrice, însă Feijen spune că sprijinul nu acoperă pierderile și că a fost nevoit să țină multe dintre oi în adăpost.

Nici localnicii nu sunt lipsiți de îngrijorări. O fotografă în vârstă de 62 de ani, care locuiește în apropierea pădurilor din zona orașului Epe, spune că poartă un fluier pentru a speria lupii atunci când iese la plimbare cu câinele. „Putem avea un anumit număr de lupi în Olanda, dar nu printre casele noastre, pe străzi și prin grădini”, a declarat aceasta.

Lupii schimbă echilibrul unui parc național

Revenirea prădătorilor are efecte și asupra mediului. În Parcul Național De Hoge Veluwe, lupii au ucis muflonii, oi sălbatice aduse din Cipru și Corsica, care se hrăneau cu puieții de pin și împiedicau dezvoltarea excesivă a vegetației.

„Toți muflonii au dispărut acum pentru că au fost uciși de lupi. Iar ceea ce vedem acum este că toți acești pini cresc”, a explicat Jakob Leidekker, directorul operațional al parcului.

Cel puțin un lup a atacat un alergător și s-a apropiat de vizitatori. Administrația parcului a cerut permisiunea de a folosi arme cu bile de vopsea pentru a-l îndepărta, însă animalul dispăruse până la acordarea autorizației.

În schimb, organizațiile pentru protecția naturii consideră revenirea lupilor benefică. Acestea susțin că prădătorii contribuie la echilibrul ecosistemelor, inclusiv prin controlul populațiilor de animale mari, precum cerbii.

Peste 20.000 de lupi trăiesc în Europa

Potrivit Comisiei Europene, populația de lupi de pe continent aproape s-a dublat în zece ani, ajungând la aproximativ 20.300 de exemplare în 2023. Haitele reproducătoare erau prezente în 23 de țări.

Pe fondul nemulțumirilor comunităților afectate de atacuri, Uniunea Europeană a relaxat anul trecut statutul de protecție al speciei, de la „strict protejată” la „protejată”, pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate în gestionarea populațiilor.

În Olanda, planul de a permite împușcarea anumitor lupi trebuie negociat cu autoritățile provinciale. Un raport al firmei de consultanță EcoJust estimează că cel puțin 41 de lupi au fost uciși ilegal în țară de la revenirea speciei.

Dezbaterea rămâne deschisă între cei care consideră lupul o parte esențială a naturii și comunitățile care se confruntă cu efectele prezenței sale. „Cred că cea mai mare provocare este dacă noi, oamenii, suntem dispuși să împărțim acest peisaj cu un prădător, lupul”, a declarat ecologul Hugh Jansman.