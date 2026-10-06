Imagini incredibile cu un urs care atacă o mașină în mișcare pe o șosea

Urșii terorizează Japonia. Atacurile animalelor asupra oamenilor se înmulțesc rapid, iar autoritățile par a fi depășite de situație. Imaginile incredibile cu un urs care atacă o mașină în mișcare s-au răspândit rapid în mediul online.

În imaginile distribuite de Nexta, apare o ursoaică agresivă. Aceasta încearcă să-și protejeze puiul care aleargă pe marginea unui drum și sare direct în fața mașinii. Atacul se repetă de mai multe ori până când ursoaica și puiul fug și se refugiază în vegetația de pe marginea drumului. Imaginile violente au fost înregistrate de camera de bord a mașinii. Atacul a avut loc pe o șosea și a repornit discuțiile despre urșii agresivi.

Bears are terrorizing Japan Six people in Japan were killed by bear attacks from April to September, and another thirty were injured. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

Urșii atacă din ce în ce mai des

Conform statisticilor, urșii au început să atace oamenii din ce în ce mai des. În ultimele șase luni, șase persoane au murit, iar alte 30 au fost rănite în urma atacurilor urșilor.

În perioada aprilie 2025 – martie 2026, Ministerul Mediului din Japonia a raportat 13 decese și peste 220 de persoane rănite ceea ce reprezintă un record.

De ce se înmulțesc atacurile urșilor

Experții în mediu și autoritățile nipone asociază comportamentul agresiv al animalelor cu trei factori principali: lipsa hranei, depopularea rurală și explozia populației de urși. Din cauza schimbărilor climatice, au fost recolte extrem de slabe de ghinde și fagi în mediul natural al urșilor, împingând animalele flămânzi spre comunitățile umane.

Îmbătrânirea și scăderea populației din satele japoneze au dus la abandonarea a numeroase terenuri agricole, estompând granița dintre pădure și zonele rezidențiale. Numărul urșilor negri japonezi și al celor bruni a crescut foarte mult în ultimele decenii ca urmare a măsurilor de conservare.

Ce fac autoritățile

Pentru a proteja populația, guvernul a adoptat măsuri care îmbină tehnologia modernă cu intervențiile armate. Între aprilie 2025 și începutul anului 2026, au fost vânați peste 14.000 de urși, un record istoric obținut după ce regulile privind folosirea armelor de foc în zonele populate au fost relaxate.

Militarii și trupele speciale de poliție au fost trimise în sprijinul vânătorilor locali pentru a instala capcane și a patrula regiunile afectate. În mai multe localități au fost instalați lupi-roboți, echipați cu senzori de mișcare, ochi luminoși și sunete electronice puternice pentru a speria prădătorii. De asemenea, peste 800 de camere cu inteligență artificială monitorizează mișcările animalelor.

În nordul țării, apariția urșilor pe străzi sau chiar în incinta magazinelor a dus frecvent la suspendarea cursurilor în zeci de școli pentru siguranța copiilor. Din punct de vedere administrativ, Japonia a creat recent un post ministerial special dedicat gestionării acestei crize, în încercarea de a echilibra siguranța publică cu managementul faunei sălbatice.