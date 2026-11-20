Nucleul expoziției este reprezentat de 93 de lucrări semnate de Salvador Dalí, cărora li se adaugă creații ale lui Marc Chagall și Giorgio de Chirico.

Selecția, intitulată „Teme biblice”, aduce împreună trei viziuni artistice distincte, marcate de explorarea simbolurilor, a imaginarului și a relației dintre realitate și fantastic.

Suprarealistul, poetul, metafizicul

Salvador Dalí, una dintre figurile emblematice ale suprarealismului, este cunoscut pentru imaginile sale onirice și pentru tehnica prin care a transformat elemente recognoscibile în compoziții surprinzătoare.

Marc Chagall a dezvoltat un limbaj plastic personal, în care memoria, spiritualitatea și imaginarul se întâlnesc în compoziții cu o puternică dimensiune poetică.

Giorgio de Chirico, fondator al picturii metafizice, a influențat profund arta secolului XX prin reprezentările sale enigmatice și spațiile urbane suspendate într-o atmosferă ireală.

Reunirea celor trei artiști într-un singur spațiu expozițional oferă publicului ocazia de a observa atât diferențele dintre limbajele lor plastice, cât și preocupările comune pentru explorarea unor realități dincolo de lumea imediată.

Cadrul expozițional este de excepție

Palatul Principilor Transilvaniei este unul dintre cele mai importante monumente istorice din Alba Iulia, strâns legat de istoria politică a Transilvaniei și de perioada în care orașul a fost reședință princiară.

Clădirea a servit drept reședință a principilor Transilvaniei în secolele XVI-XVII și a găzduit personalități istorice importante, printre care Mihai Viteazul.

Restaurat și redat circuitului cultural, palatul funcționează astăzi ca spațiu expozițional și contribuie la valorificarea patrimoniului istoric al orașului.

Expoziția, organizată în parteneriat cu Art Expo S.I.A. din Letonia și La Collection Kesauri din Franța, poate fi vizitată la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia.