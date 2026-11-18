Suma reprezintă un nou record de licitație pentru artist, depășind cu peste 40 de milioane de dolari precedentul maxim.

„Betonte Ecken”, pictura care a stabilit un nou record pentru Kandinsky

Lucrarea „Betonte Ecken”, realizată de pictorul Wassily Kandinsky, a fost vedeta licitației „20th Century Evening Sale”, desfășurată la Rockefeller Center, în New York.

Tabloul a fost adjudecat pentru 85,8 milioane de dolari, în urma unei competiții intense între mai mulți colecționari care au licitat atât din sală, cât și prin telefon, potrivit unui comunicat publicat de Christie’s.

Rezultatul a depășit spectaculos precedentul record al artistului, de 44,8 milioane de dolari. Diferența este de 41 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că noul preț este cu aproximativ 91,5% mai mare decât cel mai ridicat preț obținut anterior de o lucrare Kandinsky la licitație.

„Betonte Ecken” a fost și cea mai scumpă operă adjudecată în cadrul evenimentului, depășind inclusiv rezultatul obținut de o pictură semnată de Gustav Klimt.

Paige Kestenman, unul dintre coordonatorii licitației, a subliniat interesul deosebit manifestat de cumpărători pentru lucrarea lui Kandinsky, care a generat o competiție puternică și a stabilit un nou reper pentru piața operelor artistului.

Gustav Klimt, pe locul al doilea, cu o pictură vândută pentru 82,3 milioane de dolari

Un alt rezultat remarcabil al serii a fost înregistrat de pictura „Litzlbergkeller”, semnată de Gustav Klimt.

Lucrarea a fost adjudecată pentru 82,3 milioane de dolari, după aproape șase minute de licitare competitivă. Cumpărătorul a participat prin telefon.

Diferența dintre cele două opere a fost de numai 3,5 milioane de dolari, Kandinsky reușind să ocupe prima poziție în clasamentul celor mai scumpe lucrări vândute în acea seară.

Printre celelalte tranzacții importante s-au numărat pictura „Le Baiser”, de Pablo Picasso, adjudecată pentru 31,2 milioane de dolari, și o sculptură din bronz realizată în 1949 de Alberto Giacometti, vândută pentru 26 de milioane de dolari.

Licitație de aproape 627 de milioane de dolari la New York

Evenimentul organizat de Christie’s a generat vânzări totale de 626,62 milioane de dolari, într-o singură seară.

Licitația a reunit peste 70 de loturi, reprezentând aproximativ cinci secole de istorie a artei. Potrivit organizatorilor, 92% dintre loturi au fost vândute, acestea reprezentând 95% din valoarea totală estimată a lucrărilor scoase la licitație.

Participarea a fost internațională, cu oferte transmise din sală, prin telefon și online, inclusiv din Asia.

Casa de licitații a anunțat că rezultatele obținute în prima seară a evenimentelor sale de toamnă au fost suficiente pentru ca vânzările din categoria artei secolelor XX și XXI, realizate în Americi de la începutul anului 2026, să depășească totalul înregistrat în întregul an 2025.

Șase recorduri stabilite într-o singură seară

Pe lângă performanța lui Kandinsky, licitația a adus alte cinci recorduri în diferite categorii artistice.

O lucrare a pictorului Wifredo Lam, intitulată „Ogue Orisa (Eggue Orissa, l’herbe des dieux)”, a fost vândută pentru 11,6 milioane de dolari, iar „Hercules and Achelous”, de Cornelius Cornelisz van Haarlem, a ajuns la 13,9 milioane de dolari.

Sculptura monumentală „Horse”, de Fernando Botero, a fost adjudecată pentru 5,2 milioane de dolari, stabilind un nou record de licitație pentru artist.

De asemenea, „Jointure de boules (La Poupée)”, de Hans Bellmer, s-a vândut pentru 1,6 milioane de dolari, în timp ce „Femme, monument”, de Joan Miró, a atins 11,8 milioane de dolari, un record pentru o sculptură din bronz realizată de acesta.

Printre rezultatele notabile s-a aflat și o pictură de Georgia O’Keeffe, redescoperită într-un dulap din New York, care a fost vândută pentru 4,9 milioane de dolari.

Rachael White Young, unul dintre coordonatorii licitației, a apreciat că rezultatele reflectă interesul ridicat al colecționarilor pentru opere importante din diferite perioade și curente artistice.