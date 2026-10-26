Lucrări rare ale lui Brâncuși, expuse la New York. MoMA reconstruiește universul atelierului de la Paris

Sculpturi împrumutate extrem de rar din celebrul Atelier Brâncuși de la Paris sunt prezentate alături de fotografii, filme, mobilier realizat de artist, unelte și documente de arhivă, transmite MoMA.

Atelierul lui Brâncuși, adus în centrul expoziției de la New York

Intitulată „Brancusi: The Artist and His Studio”, expoziția este găzduită la etajul al șaselea al MoMA și își propune să prezinte nu doar opera sculptorului născut în România, ci și rolul fundamental pe care atelierul său parizian l-a avut în procesul de creație.

Brâncuși a locuit și a lucrat timp de decenii în atelierul de pe Impasse Ronsin din Paris. Spațiul era simultan locuință, loc de creație, atelier experimental și loc de întâlnire pentru prieteni și clienți.

Aici au luat naștere unele dintre operele prin care artistul a schimbat radical sculptura secolului XX, punând sub semnul întrebării inclusiv delimitările tradiționale dintre sculptură și soclul pe care aceasta era expusă, dintre mișcare și nemișcare sau dintre lucrarea originală și variațiile sale.

În decursul a aproximativ patru decenii, atelierul a devenit el însuși o construcție artistică, Brâncuși acordând o atenție deosebită relației dintre opere și modului în care acestea erau amplasate în spațiu.

Lucrări rare au plecat de la Paris spre New York

În 1957, dorind să păstreze unitatea atelierului său, Constantin Brâncuși a lăsat Franței întregul conținut al acestuia.

Ansamblul este cunoscut astăzi drept Atelier Brâncuși și face parte din colecția Centre Pompidou din Paris.

În contextul în care muzeul parizian este închis pentru renovări, unele sculpturi care în mod obișnuit sunt împrumutate foarte rar au putut călători la New York.

Expoziția de la MoMA reunește aceste piese cu o selecție amplă de fotografii realizate de Brâncuși, filme, mobilier și piedestaluri sculptate manual, unelte folosite în atelier și materiale de arhivă.

Obiectele provenite de la Paris sunt puse în dialog cu importanta colecție Brâncuși deținută de muzeul newyorkez și cu alte lucrări împrumutate din colecții locale.

„Este atelierul meu”, spunea Brâncuși despre New York

Expoziția amintește și relația specială pe care artistul a avut-o cu peisajul urban newyorkez.

Atunci când a văzut pentru prima dată panorama orașului, în 1926, Brâncuși a comparat formele zgârie-norilor cu propriul său atelier. Pentru sculptor, blocurile și volumele Manhattanului evocau forme care puteau fi mutate, combinate și transformate asemenea elementelor unui experiment artistic.

Legătura lui Brâncuși cu Statele Unite este ilustrată și de celebrul episod provocat de „Bird in Space” („Pasărea în văzduh”). Lucrarea a fost refuzată inițial de un funcționar vamal american ca operă de artă, controversa devenind ulterior unul dintre episoadele emblematice ale confruntării dintre concepția tradițională despre sculptură și modernism.

O imagine intimă a artistului care a redefinit sculptura

Prin reunirea sculpturilor cu obiectele și documentele din spațiul în care acestea au fost create, expoziția urmărește să ofere publicului o perspectivă mai amplă asupra modului de lucru al lui Brâncuși.

Atelierul apare nu doar ca spațiu de producție artistică, ci și ca loc al experimentului, jocului și invenției, esențial pentru înțelegerea formelor aparent simple prin care sculptorul a influențat decisiv arta modernă.

Expoziția este realizată cu sprijinul excepțional al Centre Pompidou, instituția care găzduiește permanent Atelierul Brâncuși la Paris. Printre finanțatorii proiectului se numără și Institutul Cultural Român.

MoMA a publicat și un catalog dedicat expoziției, semnat de Anne Umland, precum și un parcurs audio și digital prin universul artistic al lui Constantin Brâncuși.