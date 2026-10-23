Grecia amenajează un sit arheologic de pe insula Itaca, asociat cu palatul legendar al lui Ulise, eroul din „Odiseea”

Consiliul Central de Arheologie al Greciei a aprobat în unanimitate studiul pentru amenajarea sitului asociat cu Odiseea, situat în nordul insulei, pe versanții muntelui Exoghi.

Planul include trasee pentru vizitatori, panouri informative, bănci, grupuri sanitare și facilități pentru îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități, scrie Greek Reporter.

Zona a fost cercetată de o echipă a Universității din Ioannina între 1994 și 2012. Arheologii au identificat un complex fortificat de dimensiuni mari, cu vestigii din mai multe perioade istorice, de la epoca bronzului până la perioada elenistică.

Situl este asociat de unii cercetători cu palatul descris în „Odiseea”, însă identificarea nu este demonstrată definitiv.

Amenajarea aprobată acum este concepută pentru a permite vizitarea zonei și pentru a proteja peisajul și vestigiile existente. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat o dată pentru finalizarea lucrărilor și deschiderea sitului pentru public.

Interesul pentru epopeea antică a revenit în atenție și datorită filmului «The Odyssey», regizat de Christopher Nolan, care a readus pe marile ecrane povestea călătoriei lui Ulise spre Itaca.