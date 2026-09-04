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„The Odyssey”, filmul lui Christopher Nolan, depășește 1 miliard de dolari la box-office-ul internațional

Filmul „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan, a depășit pragul de un miliard de dolari la box-office-ul internațional, devenind al 17-lea lungmetraj din istorie care atinge această performanță.
„The Odyssey”, filmul lui Christopher Nolan, depășește 1 miliard de dolari la box-office-ul internațional
Christopher Nolan, invitat la emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert”, discutând despre noul său film, „The Odyssey”. Sursa foto: CBS/Mediafax Foto
Petre Apostol
04 sept. 2026, 22:51, Știrile zilei
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Lungmetrajul, o adaptare epică a poemului „Odiseea” atribuit lui Homer, a generat până joi venituri de 1,014 miliarde de dolari în afara Americii de Nord, potrivit publicației de specialitate Deadline. Cu încasări totale de 1,59 miliarde de dolari la nivel mondial, producția este deja filmul cu cele mai mari încasări din cariera lui Nolan.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât „The Odyssey” este primul film hollywoodian care nu este o continuare sau un remake și care depășește pragul de un miliard de dolari la box-office-ul internațional după „Avatar”, lansat în 2009.

Cele mai importante piețe internaționale pentru producție sunt Regatul Unit și Irlanda, cu 109,2 milioane de dolari, China (92,7 milioane), Franța (84,6 milioane), Coreea de Sud (74 milioane), Italia (63,2 milioane), Germania (57,5 milioane), Australia (43 milioane), Spania (41 milioane), Mexic (37,3 milioane) și India (23,5 milioane).

În România, după weekendul trecut, filmul avea încasări de 4,4 milioane de dolari.

Cel mai bun debut din cariera lui Nolan

„The Odyssey” a avut un debut global de 264,1 milioane de dolari, cel mai bun din cariera lui Christopher Nolan, depășind performanța înregistrată de „The Dark Knight Rises” în 2008. La nivel internațional, filmul a debutat cu 139,6 milioane de dolari, de asemenea un record pentru regizor, înaintea unor producții precum „Oppenheimer” și „The Dark Knight Rises”.

Filmul a stabilit cel mai bun debut al unui lungmetraj regizat de Nolan în 52 de piețe, între care Brazilia, Franța, Italia, India, Coreea de Sud, Mexic, Țările de Jos și Spania. Totodată, „The Odyssey” a devenit producția cu cele mai mari încasări din filmografia regizorului în 75 de piețe.

Un alt record important a fost stabilit în cinematografele IMAX. „The Odyssey” a generat peste 457 de milioane de dolari la nivel mondial în acest format, devenind filmul cu cele mai mari încasări din istoria IMAX.

Succesul filmului contribuie și la performanța Universal, care conduce clasamentul marilor studiouri la box-office-ul global de la începutul anului, cu încasări de peste 4,7 miliarde de dolari. Studioul a fost primul care a depășit pragul de 4 miliarde de dolari la nivel mondial și de 3 miliarde de dolari pe piețele internaționale în 2026.

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