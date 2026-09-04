Revenirea spectaculoasă a cinematografelor după pandemie. Tinerii din Generația Z se întorc în fața marilor ecrane

Încasările din vânzarea biletelor pe piața nord-americană au ajuns la aproximativ 4,6 miliarde de dolari în perioada 1 mai – 31 august 2026, potrivit datelor companiei Rentrak citate de Quartz.

Rezultatul reprezintă o creștere de 26% față de vara anului trecut și cea mai bună performanță estivală înregistrată din 2013.

Recordul din 2013, ajustat la inflație, rămâne însă departe: aproximativ 6,8 miliarde de dolari.

Paul Dergarabedian, director pentru tendințe de piață la Rentrak, estimează că box-office-ul nord-american ar putea ajunge la 10 miliarde de dolari până la sfârșitul anului. Industria cinematografică nu a mai depășit acest prag din 2019, ultimul an complet înaintea pandemiei.

Generația Z se întoarce în sălile de cinema

Unul dintre cele mai importante semnale pentru industria filmului vine din comportamentul spectatorilor tineri.

Datele Cinema United arată că membrii Generației Z au mers în medie de 6,1 ori la cinematograf în 2025, față de 4,9 vizite în anul precedent.

Tim Richards, fondatorul și directorul general al lanțului Vue, consideră că diversificarea filmelor disponibile a contribuit la atragerea unui număr mai mare de spectatori tineri.

Revenirea este cu atât mai importantă pentru industrie cu cât pandemia de Covid-19 a accelerat schimbarea obiceiurilor de consum, iar platformele de streaming au devenit pentru numeroși spectatori o alternativă la cinematografe.

Datele recente indică însă că experiența vizionării unui film pe marele ecran continuă să aibă putere de atracție, în special atunci când studiourile oferă producții percepute drept evenimente cinematografice.

Nu doar francizele consacrate aduc publicul în săli

Surpriza verii vine și din tipul producțiilor care au atras spectatorii. Revenirea nu s-a bazat exclusiv pe continuări ale unor francize celebre.

„Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, se apropie de încasări globale de 1,6 miliarde de dolari.

Două filme horror realizate de cineaști foarte tineri au depășit, la rândul lor, cu mult așteptările comerciale. „Backrooms”, regizat de Kane Parsons, în vârstă de 21 de ani, a obținut aproximativ 394 de milioane de dolari la nivel mondial, în condițiile unui buget de numai 10 milioane de dolari.

„Obsession”, realizat de Curry Barker, în vârstă de 26 de ani, a trecut de pragul de 500 de milioane de dolari la nivel global, deși producția ar fi costat mai puțin de un milion de dolari.

„Spider-Man”, peste două miliarde de dolari

Marile francize nu au dispărut însă din preferințele publicului. „Spider-Man: Brand New Day” a acumulat aproximativ 2,34 miliarde de dolari la nivel mondial, performanță care îl plasează printre filmele cu cele mai mari încasări din istorie, fără ajustarea sumelor la inflație.

Nu toate producțiile bazate pe universuri consacrate au avut același succes. „Star Wars: The Mandalorian and Grogu” a ajuns la aproximativ 345 de milioane de dolari la nivel mondial, în timp ce „Supergirl” a încasat circa 126 de milioane.

Rezultatele sugerează că simpla apartenență la o franciză celebră nu mai reprezintă automat o garanție a succesului comercial.

IMAX, record istoric datorită „Odiseea”

Revenirea publicului este vizibilă și în preferința pentru formatele premium, care oferă o experiență greu de reprodus acasă.

Succesul filmului „Odiseea” a contribuit la stabilirea unui record lunar pentru IMAX în iulie, când compania a obținut venituri globale din bilete de 257 de milioane de dolari.

Anul 2025 fusese deja unul record pentru IMAX, iar conducerea companiei estimează că rezultatele din 2026 le vor depăși.

Industria încă nu a revenit complet la nivelul de dinaintea pandemiei

În ciuda rezultatelor spectaculoase, Hollywoodul nu a recuperat toate pierderile structurale din ultimii ani.

În această vară au existat 34 de filme lansate pe scară largă, ceva mai multe decât în 2025, dar încă semnificativ sub cele 44 de producții distribuite la scară largă în 2019.

Industria continuă să resimtă atât efectele pandemiei, cât și consecințele grevelor scenariștilor și actorilor din 2023, care au afectat calendarul de producție pentru o perioadă mai lungă decât se anticipase inițial.

Finalul anului ar putea consolida revenirea. Două dintre cele mai așteptate producții, „Avengers: Doomsday” și „Dune: Part Three”, sunt programate pentru luna decembrie.

După mai mulți ani în care viitorul cinematografelor a fost pus sub semnul întrebării, cifrele din 2026 indică o schimbare importantă: oamenii sunt din nou dispuși să iasă din casă pentru a vedea filme pe marele ecran, iar publicul tânăr joacă un rol esențial în această revenire.