Tarantino a ales cel mai bun film al secolului. Reacția lui Ridley Scott: „Mă întreb ce luase”

Ridley Scott a comentat alegerea făcută de Quentin Tarantino, după ce regizorul american a plasat „Black Hawk Down” pe primul loc într-un clasament personal al celor mai bune filme lansate după anul 2000.

Scott a recunoscut că nu împărtășește evaluarea colegului său de breaslă și a răspuns în stil ironic, relatează publicația The Independent.

Ridley Scott: „Mă întreb ce luase”

Într-un interviu pentru The Times, cineastul britanic a glumit pe seama verdictului lui Tarantino, sugerând că nici el nu consideră „Black Hawk Down” drept cel mai bun film realizat în acest secol: „Mă întreb ce luase, fiindcă orice ar fi fost, vreau și eu.”

Reacția a atras atenția tocmai pentru că vine de la unul dintre cei mai importanți regizori ai ultimelor decenii și vizează aprecierea exprimată de un alt nume major al cinematografiei mondiale.

„Black Hawk Down”, lansat în 2001, este o dramă de război inspirată de evenimentele din Somalia și a devenit una dintre cele mai cunoscute producții din filmografia lui Scott.

Tarantino a pus filmul peste alte titluri premiate

Alegerea lui Quentin Tarantino este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în clasamentul său, „Black Hawk Down” a fost plasat înaintea unor filme foarte apreciate de critici și public.

Printre acestea se numără „Toy Story 3”, „Lost in Translation” și „There Will Be Blood”, toate considerate repere ale cinematografiei din ultimele două decenii.

Tarantino este cunoscut pentru opiniile sale tranșante despre filme și regizori, iar listele sale personale provoacă frecvent dezbateri în industria cinematografică.

Ridley Scott critică și starea actuală a cinematografiei

În același context, Ridley Scott a vorbit și despre producția cinematografică actuală, pe care o consideră prea dependentă de formule repetitive.

Regizorul a criticat supraexpunerea filmelor cu supereroi și a producțiilor polițiste construite după rețete similare, sugerând că piața este sufocată de proiecte care se repetă.

La 88 de ani, Scott rămâne activ și pregătește lansarea celui mai nou proiect al său, „The Dog Stars”, o dramă post-pandemică avându-l în distribuție pe Jacob Elordi.

Schimbul de opinii dintre Scott și Tarantino oferă astfel o imagine rară asupra modului în care doi dintre cei mai influenți regizori contemporani își evaluează reciproc munca și cinematografia ultimilor 25 de ani.