„Uman” a fost desemnat de dicționarul Cambridge drept cuvântul anului 2026.

Potrivit The Guardian, dicționarul definește „uman” ca „având calitățile, defectele și sentimentele pe care le au oamenii, spre deosebire de zei, animale sau mașini”.

Dicționarul Cambridge a afirmat că sensul și utilizarea cuvântului „uman” au devenit mai importante în era chatboților.

Colin McIntosh, editor al dicționarului, a declarat că inteligența artificială „schimbă modul în care vorbim despre a fi om” și a dus la utilizarea cuvântului anului pentru a distinge munca oamenilor de cea a sistemelor informatice avansate.

„Temerile legate de ceea ce ar putea pierde oamenii atunci când ne externalizăm gândirea ne-au făcut să reconsiderăm măsura în care ne bazăm pe inteligența artificială: de la matematicieni de top până la profesorii copiilor mici”, a spus el.

„O creștere recentă a numărului de sintagme precum «creat de om» evidențiază modul în care cuvântul a ajuns să distingă lucrările sau calitățile oamenilor de inteligența artificială”, a adăugat acesta.

Rachel Adams, expertă în guvernanța IA și drepturile omului la Universitatea din Cambridge, a spus că „inteligența artificială ne readuce la întrebările pe care ni le-am pus timp de milenii: cine suntem, ce înseamnă să fii om? Răspunsul la aceste întrebări nu a fost niciodată fix sau stabil, dar actul de a ne întreba este ceva ce avem în comun”.

Alte cuvinte aflate pe lista dicționarului au fost „agent”, termenul pentru un sistem de inteligență artificială care poate funcționa fără control uman, și „analogi”, referitor la activități non-digitale. Un concurent non-tehnologic a fost „sănătos”, un cuvânt care descrie ceva ce este susceptibil să vă îmbunătățească viața fie fizic, moral, fie emoțional, potrivit aceleiași surse.