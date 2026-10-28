47,3 milioane de dolari pentru un schelet de dinozaur. „Jodi” a devenit al doilea cel mai scump exemplar din lume

Casa de licitații Sotheby’s a anunțat că exemplarul, botezat „Jodi”, aparține genului Nanotyrannus și a fost adjudecat marți, 27 octombrie, după o confruntare de numai 12 minute. Ofertele au fost transmise online și telefonic, iar cumpărătorul final a participat prin telefon.

Un dinozaur extrem de rar, descoperit în Montana

Scheletul vândut este unul dintre cele mai bine conservate exemplare de Nanotyrannus cunoscute, având inclusiv un craniu aproape complet.

Potrivit Sotheby’s, doar trei schelete substanțiale atribuite acestui gen sunt cunoscute în prezent de comunitatea științifică.

Identitatea Nanotyrannus a reprezentat subiectul unor dezbateri paleontologice timp de aproape un secol, cercetătorii discutând inclusiv despre relația sa cu celebrul Tyrannosaurus rex.

Casa de licitații precizează că statutul distinct al genului a fost confirmat în toamna anului 2025, iar „Jodi” este primul exemplar scos la vânzare după această clarificare.

Descoperirea a fost prezentată într-un documentar Discovery Channel

Fosila a fost găsită în 2019 de Jodi Pierson, proprietara unei ferme din statul american Montana, de la care provine și numele dinozaurului.

Excavarea a fost realizată de o echipă coordonată de Clayton Phipps, cunoscut drept „Dinosaur Cowboy”, alături de fiul său Luke, care avea atunci 11 ani, și alți colaboratori.

Operațiunea de recuperare a fosilei a fost documentată în primul sezon al serialului „Dino Hunters”, difuzat de Discovery Channel în 2020.

Exemplarul a mai fost prezentat publicului în 2023, la expoziția Frieze Masters din Londra, sub numele „Chomper”, fiind descris atunci drept un Tyrannosaurus rex juvenil.

Cassandra Hatton, vicepreședinte Sotheby’s și responsabilă la nivel mondial pentru departamentul de știință și istorie naturală, a evidențiat contribuția echipei care a descoperit și conservat scheletul.

Care este cel mai scump dinozaur din lume

Deși suma plătită pentru „Jodi” este impresionantă, recordul mondial aparține unui alt dinozaur vândut tot de Sotheby’s.

În iulie 2026, un schelet de Tyrannosaurus rex, denumit „Gus”, a fost adjudecat pentru 50,13 milioane de dolari, devenind cel mai scump dinozaur vândut vreodată la licitație.

Pe locul al doilea se situează acum „Jodi”, cu 47,3 milioane de dolari, urmat de „Apex”, un Stegosaurus vândut în 2024 pentru 44,6 milioane de dolari.

Prin urmare, cele mai scumpe trei fosile de dinozauri din lume, după prețurile obținute la licitații, au fost toate comercializate de Sotheby’s.