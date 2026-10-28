Prima pagină » Life-Inedit » 47,3 milioane de dolari pentru un schelet de dinozaur. „Jodi” a devenit al doilea cel mai scump exemplar din lume

47,3 milioane de dolari pentru un schelet de dinozaur. „Jodi” a devenit al doilea cel mai scump exemplar din lume

Un schelet extrem de rar de dinozaur a fost vândut pentru 47,3 milioane de dolari la New York, devenind al doilea cel mai scump exemplar din lume tranzacționat vreodată la licitație. Șase colecționari au concurat pentru fosila care a stârnit interesul comunității științifice.
47,3 milioane de dolari pentru un schelet de dinozaur. „Jodi” a devenit al doilea cel mai scump exemplar din lume
Sursa foto: captură video Facebook/Sotheby's
Oana Antipa
28 oct. 2026, 08:42, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Casa de licitații Sotheby’s a anunțat că exemplarul, botezat „Jodi”, aparține genului Nanotyrannus și a fost adjudecat marți, 27 octombrie, după o confruntare de numai 12 minute. Ofertele au fost transmise online și telefonic, iar cumpărătorul final a participat prin telefon.

Un dinozaur extrem de rar, descoperit în Montana

Scheletul vândut este unul dintre cele mai bine conservate exemplare de Nanotyrannus cunoscute, având inclusiv un craniu aproape complet.

Potrivit Sotheby’s, doar trei schelete substanțiale atribuite acestui gen sunt cunoscute în prezent de comunitatea științifică.

Identitatea Nanotyrannus a reprezentat subiectul unor dezbateri paleontologice timp de aproape un secol, cercetătorii discutând inclusiv despre relația sa cu celebrul Tyrannosaurus rex.

Casa de licitații precizează că statutul distinct al genului a fost confirmat în toamna anului 2025, iar „Jodi” este primul exemplar scos la vânzare după această clarificare.

Descoperirea a fost prezentată într-un documentar Discovery Channel

Fosila a fost găsită în 2019 de Jodi Pierson, proprietara unei ferme din statul american Montana, de la care provine și numele dinozaurului.

Excavarea a fost realizată de o echipă coordonată de Clayton Phipps, cunoscut drept „Dinosaur Cowboy”, alături de fiul său Luke, care avea atunci 11 ani, și alți colaboratori.

Operațiunea de recuperare a fosilei a fost documentată în primul sezon al serialului „Dino Hunters”, difuzat de Discovery Channel în 2020.

Exemplarul a mai fost prezentat publicului în 2023, la expoziția Frieze Masters din Londra, sub numele „Chomper”, fiind descris atunci drept un Tyrannosaurus rex juvenil.

Cassandra Hatton, vicepreședinte Sotheby’s și responsabilă la nivel mondial pentru departamentul de știință și istorie naturală, a evidențiat contribuția echipei care a descoperit și conservat scheletul.

Care este cel mai scump dinozaur din lume

Deși suma plătită pentru „Jodi” este impresionantă, recordul mondial aparține unui alt dinozaur vândut tot de Sotheby’s.

În iulie 2026, un schelet de Tyrannosaurus rex, denumit „Gus”, a fost adjudecat pentru 50,13 milioane de dolari, devenind cel mai scump dinozaur vândut vreodată la licitație.

Pe locul al doilea se situează acum „Jodi”, cu 47,3 milioane de dolari, urmat de „Apex”, un Stegosaurus vândut în 2024 pentru 44,6 milioane de dolari.

Prin urmare, cele mai scumpe trei fosile de dinozauri din lume, după prețurile obținute la licitații, au fost toate comercializate de Sotheby’s.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Meciul lui Arsenal, oprit! Jucătorii au plecat la vestiare » Ce a apărut pe cer
GSP.ro
Cornel Dinu își vinde impresionanta vilă din Sinaia. Câți bani cere pentru conacul cu 6 camere și 7 băi
Gandul
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Cancan
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport
Afacerea „Oxygen”: Cum a ajuns o tehnologie concepută în Rusia în computerele și telefoanele percheziționate de autoritățile române
Libertatea
Te simți rău la birou, dar îți revii când ajungi acasă? Sindromul care ar putea fi de vină. Semnele pe care să nu le ignori
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor