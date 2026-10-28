Prima pagină » Life-Inedit » NASA schimbă planul pentru întoarcerea oamenilor pe Lună în 2028. Elon Musk și Jeff Bezos pregătesc două soluții diferite

NASA schimbă planul pentru întoarcerea oamenilor pe Lună în 2028. Elon Musk și Jeff Bezos pregătesc două soluții diferite

NASA a modificat planurile pentru întoarcerea astronauților americani pe Lună în 2028. SpaceX, compania lui Elon Musk, și Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, vor folosi două strategii diferite pentru transportul echipajelor. 
NASA schimbă planul pentru întoarcerea oamenilor pe Lună în 2028. Elon Musk și Jeff Bezos pregătesc două soluții diferite
Ilustrație NASA: Bază pe Lună. Sursa foto: NASA
Victor Dan Stephanovici
28 oct. 2026, 08:20, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noile planuri, prezentate de NASA pe 23 octombrie, schimbă modul în care capsulele Orion și modulele comerciale de aselenizare vor călători spre Lună. Ambele companii și-au simplificat proiectele pentru a accelera dezvoltarea și pentru a reduce riscurile tehnice.

SpaceX va folosi Starship pentru a transporta și capsula Orion spre Lună

Cea mai importantă modificare privește nava Starship, dezvoltată de SpaceX. Conform noului plan, modulul lunar Starship se va întâlni cu Orion pe orbita Pământului, nu în apropierea Lunii, așa cum fusese prevăzut inițial. După cuplarea celor două vehicule, Starship va asigura propulsia necesară pentru a transporta ansamblul spre o orbită joasă în jurul Lunii.

SpaceX Starship

SpaceX: naveta spațială Starship pe rampa de lansare. Sursa foto: SpaceX

NASA lucrează la modificarea capsulei Orion pentru a permite această manevră. SpaceX va continua să folosească alimentarea cu combustibil în spațiu, prin lansarea mai multor nave-cisternă Starship către un depozit orbital. Noua arhitectură ar trebui să reducă însă cantitatea de combustibil necesară și timpul de întoarcere al astronauților de pe suprafața lunară.

Blue Origin renunță temporar la alimentarea cu combustibil în spațiu

Blue Origin a ales o soluție diferită pentru modulul său Blue Moon Mark 2. Compania va amâna utilizarea transferului de combustibil între nave și va folosi trei trepte de propulsie pentru a trimite vehiculul spre Lună. Acestea vor funcționa asemănător treptelor unei rachete și se vor desprinde succesiv după consumarea combustibilului.

Modulul va ajunge pe o orbită polară eliptică în jurul Lunii, unde se va întâlni cu Orion. NASA afirmă că această variantă reduce necesarul de combustibil și permite revenirea mai rapidă a astronauților la capsula care îi va transporta pe Pământ.

Două aselenizări cu echipaj sunt planificate pentru 2028

În cadrul misiunilor, patru astronauți vor pleca de pe Pământ la bordul Orion, lansată de racheta SLS. Doi dintre ei vor coborî pe suprafața Lunii, în timp ce ceilalți doi vor rămâne în Orion. NASA urmărește organizarea a două activități extravehiculare de aproximativ două ore fiecare, pentru colectarea de mostre și testarea costumelor dezvoltate de Axiom Space.

Misiunea Artemis 4 – concept operațional. Sursa foto: NASA

Ambele companii trebuie să efectueze demonstrații fără echipaj înainte de a putea transporta astronauți. Misiunea Artemis III, planificată pentru 2027, va testa întâlnirea și cuplarea vehiculelor pe orbita joasă a Pământului, fără aselenizare.

Inițial, SpaceX fusese desemnată pentru primele misiuni de aselenizare, iar Blue Origin pentru o misiune ulterioară. După modificarea contractelor, niciuna nu mai are garantată prima coborâre pe Lună. NASA va selecta compania în funcție de stadiul dezvoltării modulelor și de îndeplinirea cerințelor de siguranță. O a doua oportunitate de aselenizare cu echipaj este prevăzută tot pentru 2028.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Meciul lui Arsenal, oprit! Jucătorii au plecat la vestiare » Ce a apărut pe cer
GSP.ro
Cornel Dinu își vinde impresionanta vilă din Sinaia. Câți bani cere pentru conacul cu 6 camere și 7 băi
Gandul
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Cancan
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport
Afacerea „Oxygen”: Cum a ajuns o tehnologie concepută în Rusia în computerele și telefoanele percheziționate de autoritățile române
Libertatea
Te simți rău la birou, dar îți revii când ajungi acasă? Sindromul care ar putea fi de vină. Semnele pe care să nu le ignori
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor