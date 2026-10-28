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De ce Mona Lisa nu are sprâncene și gene? Un nou studiu medical propune o explicație surprinzătoare pentru misterul vechi de 500 de ani

Mona Lisa, unul dintre cele mai cunoscute tablouri din lume, ascunde un detaliu pe care mulți vizitatori ai Muzeului Luvru nu îl observă imediat: femeia pictată de Leonardo da Vinci pare să nu aibă sprâncene și gene.
De ce Mona Lisa nu are sprâncene și gene? Un nou studiu medical propune o explicație surprinzătoare pentru misterul vechi de 500 de ani
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
28 oct. 2026, 07:21, Cultură-Media
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Ipoteza a fost prezentată de medicul Luigi Laino într-un studiu publicat în revista științifică Clinics in Dermatology, relatează Blic.

O boală ar putea explica absența sprâncenelor

Dermatologul consideră că Lisa Gherardini, femeia identificată în mod tradițional drept modelul portretului, ar fi putut suferi de alopecia areata universalis, o formă extinsă de cădere a părului. Medicul și-a bazat analiza pe patru particularități vizibile în tablou: absența sprâncenelor și genelor, aspectul liniei părului de pe frunte și lipsa cicatricilor în zonele respective.

Potrivit autorului, această afecțiune ar putea explica toate cele patru elemente mai bine decât alte ipoteze medicale sau cosmetice. Laino a analizat și informațiile biografice despre Lisa Gherardini, care avea aproximativ 24 de ani când Leonardo a început portretul, în jurul anului 1503. Medicul consideră că experiențele stresante din viața ei ar fi putut fi relevante, fără ca acestea să demonstreze existența bolii.

O altă explicație: sprâncenele au dispărut din pictură

Teoria medicală nu este singura explicație propusă pentru acest detaliu. În 2007, inginerul francez Pascal Cotte a prezentat rezultatele unei analize realizate cu o cameră de 240 de megapixeli, capabilă să examineze pictura în mai multe benzi ale spectrului luminos.

Tabloul „Mona Lisa” de Leonardo da Vinci. Imagine surprinsă la Paris, Franța, pe 28 mai 2013. Foto: Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM

Cercetătorul a identificat o urmă fină în zona unei sprâncene, interpretată drept indiciu că Leonardo ar fi pictat inițial asemenea detalii. Cotte a sugerat că sprâncenele și genele ar fi putut dispărea din cauza îmbătrânirii materialelor sau a intervențiilor de curățare efectuate de-a lungul secolelor. Noul studiu medical oferă însă o interpretare diferită aceleiași urme: aceasta ar putea reprezenta un fir de păr izolat, rămas la o persoană afectată de alopecie.

Era lipsa sprâncenelor o modă în Renaștere?

Există și o explicație legată de standardele de frumusețe ale epocii. În Renaștere, unele femei își îndepărtau sprâncenele sau firele de păr de la marginea frunții pentru a crea impresia unei frunți mai înalte. O altă ipoteză medicală, discutată într-o lucrare apărută online în 2019, este alopecia frontală fibrozantă, care poate provoca retragerea liniei părului și pierderea sprâncenelor. Luigi Laino consideră că aceste variante nu explică la fel de bine toate particularitățile portretului.

Totuși, niciuna dintre teorii nu exprimă un diagnostic confirmat. Analiza se bazează pe reprezentarea artistică a unei persoane care a trăit în urmă cu cinci secole, nu pe o examinare medicală a acesteia. În prezent nu se poate stabili cu certitudine dacă Lisa Gherardini avea o afecțiune dermatologică, dacă Leonardo a redat o practică estetică a epocii sau dacă sprâncenele și genele pictate s-au pierdut în timp.

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