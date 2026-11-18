„Viitorul finanțării europene trebuie să includă cultura, patrimoniul și industriile creative. Finanțarea culturii în bugetul UE 2028–2034, protejarea locurilor de muncă din sectorul cultural și accesul mai echilibrat la fondurile europene au fost principalele teme ale discuției dintre Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, și Ioana Ciocan, ministra Culturii”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ministerul Culturii.

Discuțiile s-au concentrat pe asigurarea unui acces mai echilibrat la fondurile europene, menținerea unui buget dedicat culturii prin programul AgoraEU și integrarea investițiilor în patrimoniu, infrastructură culturală și competențe profesionale în viitoarele instrumente financiare ale UE.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și subiecte precum oportunitățile de colaborare dintre unitățile de învățământ și instituțiile culturale, sprijinirea specialiștilor în conservarea și restaurarea patrimoniului, precum și protejarea lucrătorilor culturali în fața provocărilor generate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Am discutat despre dezvoltarea sectorului cultural din România, oportunitățile din viitorul buget european și susținerea femeilor care creează și conduc proiecte culturale. România are prevăzute peste 338 de milioane de euro din fondurile de coeziune pentru cultură, patrimoniu cultural și turism în perioada 2021-2027 în principal prin fondurile regionale. Este a cincea cea mai mare alocare din Uniunea Europeană”, a transmis, la rândul ei, Roxana Mînzatu.