Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene și coordonatorul Erasmus+ la nivelul UE, Roxana Mînzatu, a lansat miercuri apelul Erasmus+ pentru anul 2027, bugetul fiind de 5,36 de miliarde de euro.

Din acest buget, 4,71 de miliarde de euro sunt destinate educației și formării, 531 de milioane de euro tineretului și 112 milioane de euro sportului.

„Erasmus+ poate schimba parcursul unui tânăr: îi oferă șansa să învețe într-o altă țară, să capete experiență practică și să aibă mai multă încredere în propriile posibilități. Dar programul înseamnă și profesori mai bine pregătiți, școli care găsesc împreună soluții și parteneriate care apropie formarea de cerințele angajatorilor. Cu peste 5,3 miliarde de euro în 2027, susținem aceste oportunități și vrem să le facem accesibile cât mai multor oameni, indiferent de mediul din care provin”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.

Care sunt noutățile

Spre deosebire de anii trecuți, apelul pentru 2027 vine și cu noutăți.

În primul rând, apelul pentru anul viitor aduce sprijin pentru competențele de bază ale elevilor. Concret, parteneriatele europene pentru dezvoltare școlară beneficiază de 23,3 milioane de euro. În acest sens, proiectele vor urmări progrese măsurabile în cel puțin un domeniu: citire, matematică, științe, competențe digitale sau cetățenie.

În al doilea rând, apelul pentru 2027 vine cu mai mult sprijin pentru profesorii debutanți. Mai exact, Academiile Erasmus+ pentru profesori beneficiază de 37,5 milioane de euro, iar proiectele vor include obligatoriu activități de sprijin la începutul carierei și mentorat, alături de pregătire pentru provocările din clasă.

În al treilea rând, apelul Erasmus+ 2027 vine cu o legătură mai strânsă între formare și locurile de muncă. Centrele de excelență profesională beneficiază de 74,5 milioane de euro, iar Alianțele pentru inovare de 70 de milioane de euro, pentru cooperarea dintre instituțiile de educație și formare și angajatori.

Cine poate beneficia și care este calendarul aplicărilor

Potrivit unui comunicat de presă, organizațiile publice și private active în educație, formare, tineret și sport din România pot solicita finanțare în condițiile stabilite pentru fiecare acțiune.

Pentru anumite acțiuni sunt eligibile și grupurile informale de tineri.

Principalele termene sunt 18 februarie 2027 pentru mobilitățile din educație și formare, 23 februarie pentru Academiile pentru profesori și 9 martie pentru parteneriatele de cooperare și cele pentru dezvoltare școlară.

Alianțele pentru inovare au termen 14 septembrie, iar Centrele de excelență profesională, 16 septembrie.