Potrivit documentului, reînscrierile ar urma să înceapă pe 17 mai 2027, iar prima etapă de înscriere a copiilor noi este programată din 24 mai.

Reînscrierile la creșă și grădiniță, programate între 17 și 21 mai

Conform proiectului publicat de Ministerul Educației, prima etapă a calendarului este rezervată copiilor care frecventează deja o creșă sau o grădiniță și ai căror părinți doresc continuarea studiilor în aceeași unitate.

Reînscrierile sunt prevăzute pentru perioada 17-21 mai 2027, iar rezultatele și numărul locurilor rămase disponibile ar urma să fie afișate pe 21 mai.

În unitățile care au atât grupe de creșă, cât și de grădiniță, copiii de trei ani pot trece din grupa mare de la creșă în grupa mică de grădiniță, la solicitarea părinților și în limita locurilor disponibile.

Locurile pentru copiii care nu frecventează deja unitatea vor fi stabilite după finalizarea reînscrierilor.

Prima etapă de înscriere începe pe 24 mai 2027

Prima etapă destinată înscrierilor noi este propusă pentru intervalul 24 mai – 18 iunie 2027.

Părinții vor putea depune cererile între 24 și 28 mai, urmând ca acestea să fie procesate în trei faze, în funcție de opțiunile exprimate.

Rezultatele primei etape și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate pe 18 iunie.

A doua etapă este programată între 28 iunie și 16 iulie 2027, cu depunerea cererilor în perioada 28 iunie – 2 iulie.

Rezultatele acesteia ar urma să fie publicate pe 16 iulie.

Părinții pot alege trei creșe sau grădinițe

Ministerul Educației precizează că, în cererea-tip de înscriere, părinții pot menționa trei opțiuni, în ordinea preferințelor.

Dosarul se depune la unitatea de învățământ indicată ca primă opțiune.

În situația în care numărul solicitărilor depășește locurile disponibile, repartizarea se face prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare.

La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță cei cu vârste între 3 și 6 ani.

Autoritățile reamintesc că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, astfel că înscrierea copiilor de 4 și 5 ani beneficiază de prioritate.

O etapă suplimentară de înscriere este prevăzută în august

Pentru copiii care nu au obținut un loc în primele două etape sau care nu au participat la acestea, proiectul calendarului prevede o etapă de ajustări, între 16 și 31 august 2027.

Aceasta se va desfășura pe baza locurilor rămase disponibile și a procedurilor stabilite de inspectoratele școlare.

Rezultatele finale ale etapei de ajustări ar urma să fie afișate pe 31 august, iar introducerea datelor tuturor copiilor înscriși în sistemul informatic al învățământului este programată pentru 3 septembrie 2027.

În situații excepționale, înscrierile vor putea continua și pe parcursul anului școlar, inclusiv atunci când sunt date în folosință creșe sau grădinițe nou construite.

Calendarul nu este încă definitiv

Ministerul Educației subliniază că documentul se află în etapa de consultare publică.

Forma finală va fi stabilită după analizarea propunerilor și observațiilor primite, precum și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului.