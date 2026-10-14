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Înscrierea în clasa pregătitoare 2027-2028. Când începe completarea cererilor și ce părinți trebuie să obțină o recomandare

Părinții vor putea completa cererile pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în perioada 31 martie – 23 aprilie 2027, potrivit proiectului de calendar pus în consultare publică de Ministerul Educației. Copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2027 pot fi înscriși dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, în baza unei recomandări.
Înscrierea în clasa pregătitoare 2027-2028. Când începe completarea cererilor și ce părinți trebuie să obțină o recomandare
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Cosmin Pirv
14 oct. 2026, 11:35, Social
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Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul calendarului pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2027-2028. Forma finală urmează să fie aprobată după analizarea observațiilor primite și discutarea proiectului în Comisia de Dialog Social.

Potrivit proiectului, pe 15 martie 2027 vor fi afișate circumscripțiile școlare și numărul claselor pregătitoare disponibile. Începând cu 17 martie, va avea loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 și eliberarea recomandărilor necesare, după caz.

Cererile de înscriere vor putea fi completate online sau la unitatea de învățământ în perioada 31 martie – 23 aprilie.

 

Prima etapă de repartizare a copiilor la școala de circumscripție este prevăzută pentru 5-11 mai, iar cererile pentru alte școli decât cea de circumscripție vor fi procesate între 12 și 19 mai, în limita locurilor disponibile.

Listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare ar urma să fie afișate pe 17 iunie 2027.

Pentru copiii care nu au fost încă înscriși, proiectul prevede soluționarea cererilor de către inspectoratele școlare în zilele de 1 și 2 septembrie.

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