La data de 1 noiembrie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 28 octombrie 2028, o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat.

În urma cercetărilor realizate de polițiști, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituții, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că agresorul este Florin Grigore, cunoscut artist popular și director adjunct al Teatrului Metropolitan București. Artistul nu se confruntă pentru prima dată cu astfel de acuzații. De această dată, față de el a fost pus, joi, în aplicare un mandat de aducere, acesta fiind depistat și condus la audieri.

Florin Grigore a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Altă faptă, cu 14 ani în urmă

În urmă cu 14 ani, Florin Grigore a fost cercetat pentru o faptă similară. Fata față de care a avut un comportament nepotrivit avea 15 ani, iar el îi era profesor. Din cauza anchetei, el a fost dat afară de la Liceul „George Enescu”, unde era profesor de religie.

Artistul, cercetat pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor

Agresiunea ar fi avut loc după o emisiune prezentată de cântăreţ. Florin Grigore a fost filmat când a strâns în brațe copila de numai 13 ani și a atins-o într-un mod nepotrivit.

În urma anchetei, Grigore a fost suspendat din funcția de director adjunct al Teatrului Metropolitan București, pe care o ocupa de circa 4 ani.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.