Bruno Mars a povestit cum „săptămâna trecută am reușit să-l îmbrățișez pe tatăl meu pentru ultima dată”.

Potrivit Mirror, cântărețul l-a numit pe Peter Hernandez drept „omul care m-a învățat tot ce știu, mai ales când vine vorba de muzică”.

„El mi-a crescut cele patru surori frumoase, pe fratele meu și pe mine. În ochii mei, el a fost cel mai grozav tată din lume și îmi va fi dor de el în fiecare zi până ne vom revedea”, a scris artistul pe contul său de Instagram.

„Te iubesc, tati. Sărut-o pe mama acolo sus din partea mea”, se mai arată în postarea sa.

De asemenea, el a distribuit o serie de imagini în care apare alături de tatăl său.

Prima fotografie a postării de pe Instagram îl arăta pe muzicianul în vârstă de 41 de ani îmbrățișându-l pe Hernandez, care se afla într-un pat de spital.

Alte fotografii din postare îl arătau pe tatăl artistului de-a lungul anilor, inclusiv alături de mama lui Mars, Bernadette San Pedro Bayot, care a murit în 2013.

Postarea a adunat aproape opt milioane de aprecieri de la fanii cântărețului și peste 100.000 de comentarii, persoanele transmițând un omagiu tatălui său.