Proiectul din Marea Neagră ar putea modifica fluxurile de aprovizionare din Europa Centrală și de Est și ar reduce necesarul unor importuri de gaze naturale lichefiate (GNL), potrivit unei analize S&P Global Energy.

Neptun Deep ar putea transforma România într-un exportator regional important

Exploatarea zăcământului Neptun Deep, care conține aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale recuperabile, ar urma să dubleze producția României și să consolideze poziția țării pe piața energetică europeană.

Potrivit Reuters, gazele extrase din Marea Neagră ar putea fi exportate inclusiv către Ucraina, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare din regiune.

Proiectul este dezvoltat în comun de OMV Petrom, companie controlată majoritar de grupul austriac OMV, și producătorul român de stat Romgaz.

Romgaz intenționează să utilizeze o parte din gazele care îi revin pentru alimentarea centralelor electrice pe gaze și a unui producător de îngrășăminte din România.

În același timp, OMV Petrom are deja contracte pe termen lung pentru furnizarea de gaze către Germania și Republica Moldova, iar alte state europene și-au manifestat interesul.

Gazele românești ar putea reduce importurile de GNL transportate prin Grecia

Unul dintre efectele importante ale începerii producției la Neptun Deep ar putea fi diminuarea necesarului de gaze naturale lichefiate transportate din Grecia către Europa Centrală și de Est.

Aceste livrări, provenite inclusiv din Statele Unite, utilizează infrastructura cunoscută drept Coridorul Vertical, concepută pentru a facilita aprovizionarea regiunii din surse alternative Rusiei.

S&P Global Energy apreciază că disponibilitatea unor cantități suplimentare de gaze românești ar putea reduce necesitatea transportării unor volume de GNL pe această rută, unde costurile cumulate de transport sunt ridicate.

Comisia Europeană anticipează beneficii pentru economia României

Începerea exploatării Neptun Deep ar putea avea efecte favorabile și asupra economiei naționale.

Comisia Europeană a estimat că producția de gaze din Marea Neagră va contribui la accelerarea creșterii economice a României în 2027 și la diminuarea deficitului extern.

Pe lângă potențialul de export, resursele suplimentare ar putea susține producția industrială și sectorul energetic intern.

Riscuri de securitate în Marea Neagră. Nicușor Dan cere măsuri de descurajare

Dezvoltarea proiectului are loc însă într-un context regional tensionat, marcat de extinderea confruntărilor maritime dintre Rusia și Ucraina.

În august, armata română a intervenit de două ori pentru distrugerea unor drone aeriene și navale în apropierea Neptun Deep, potrivit Reuters.

Președintele Nicușor Dan a avertizat joi asupra amenințărilor care vizează infrastructura strategică din Marea Neagră.

Șeful statului a făcut referire la atacurile cu drone, navele lovite și pierderile de vieți omenești în rândul marinarilor, subliniind că presiunile asupra infrastructurii critice, inclusiv Neptun Deep, sunt tot mai mari.

În acest context, președintele a insistat asupra necesității consolidării măsurilor de descurajare pentru protejarea intereselor de securitate ale României.