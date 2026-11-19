Șeful statului a atras atenția asupra deteriorării situației de securitate la Marea Neagră, inclusiv asupra presiunilor exercitate asupra infrastructurii critice, și a reafirmat că NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân pilonii politicii externe a României.

Declarațiile au fost făcute în discursul susținut la cea de-a XV-a ediție a Bucharest Forum, organizată de Aspen Institute România și German Marshall Fund, sub tema „On the Edge of Realignment”.

„Europa este sub atac hibrid în momentul acesta”

Nicușor Dan a subliniat că transformările geopolitice actuale impun o implicare mai mare nu doar a liderilor politici, ci și a societății.

„Tema de anul acesta, «On the Edge of Realignment», cred că rezumă perfect locul în care ne aflăm în plan geopolitic și e foarte important ca România să fie parte a dezbaterilor într-o lume care se reașează. Și când spun România, spun mai întâi evident decidenții politici, spun apoi grupurile de reflexie și spun apoi întreaga societate, pentru că mi se pare că societatea, și nu vorbesc doar de România aici, vorbesc de societatea occidentală, nu interiorizează suficient momentul pe care îl trăim”, a declarat președintele.

Șeful statului a avertizat că valorile democratice și orientarea occidentală nu pot fi considerate garantate.

„Nu interiorizează suficient faptul că avem un război hibrid în curs. Europa este sub atac hibrid în momentul acesta. Și tocmai de aceea e important să discutăm și să vedem cum putem să convingem societățile noastre că direcția pro-occidentală nu este ceva, și valorile occidentale nu sunt ceva garantat, și că este nevoie de un efort al societății într-un context de tensiune pentru ca ele să fie păstrate”, a afirmat Nicușor Dan.

„Marea Neagră este sub un asalt puternic”

Referindu-se la situația de securitate din regiune, președintele a menționat atacurile cu drone, incidentele maritime și amenințările la adresa infrastructurii strategice.

„Din păcate, Marea Neagră de care noi vorbim de mulți ani, vedem că în momentul acesta este sub un asalt puternic. Vorbesc de atacuri cu drone, de navele care au fost lovite și, din păcate, de marinari care și-au pierdut viața. Vedem o presiune pe infrastructura critică, inclusiv Neptun Deep, și atunci e nevoie de eforturi pe care să le facem pentru a descuraja”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a explicat că răspunsul României la aceste amenințări trebuie să combine consolidarea capacităților de apărare cu o politică externă fermă.

„Față de toate aceste amenințări, cred că România acționează corect, întărindu-și capacitatea de răspuns, pe de o parte, și pe de altă parte, fiind corectă, fermă, directă în toate relațiile bilaterale și multilaterale, ceea ce noi am spus în strategia națională de apărare, independență solidară”, a afirmat președintele.

Neptun Deep și independența energetică, printre prioritățile României

Președintele a enumerat trei direcții concrete de acțiune: investițiile în apărare, consolidarea independenței energetice și dezvoltarea conectivității strategice.

„Lucrurile concrete pe care le facem, cred că sunt trei. În primul rând, investim în apărare, aliniați cu obiectivele pe care membrii NATO și le-au stabilit la summitul de la Haga”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește sectorul energetic, șeful statului a indicat exploatarea gazelor din Marea Neagră drept o prioritate strategică.

„Apoi ne consolidăm independența energetică și miza noastră este ca exploatarea Neptun Deep să înceapă anul viitor și prin asta să devenim pilon de securitate energetic în regiune”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a insistat și asupra dezvoltării infrastructurii de transport și energie.

„Iar apoi întărirea conectivității strategice, care înseamnă și conexiune auto și conexiune căi ferate și conexiune energetică. În felul ăsta asigurăm o reziliență pentru regiune, inclusiv pentru Ucraina și Republica Moldova”, a precizat acesta.

„Nu există nicio contradicție” între NATO, UE și parteneriatul cu SUA

Președintele a reafirmat orientarea strategică a României, într-un context internațional marcat de dezbateri privind responsabilitatea Europei pentru propria securitate.

„Fundamentul politicii noastre externe este același. Cei trei piloni, NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite și nu există nicio contradicție între aceste direcții, așa cum am spus-o de nenumărate ori”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că sporirea investițiilor europene în apărare nu trebuie privită ca o îndepărtare de Washington.

„Cu cât Europa investește mai mult în propria sa apărare, cu atât va fi mai puternică, cu atât parteneriatul cu Statele Unite va fi mai solid”, a afirmat șeful statului.

Sprijin pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru integrarea europeană a celor două state vecine, pe care a prezentat-o drept un factor de stabilitate regională.

„Susținem Moldova și Ucraina pe drumul lor către Uniunea Europeană, pentru că cu cât aceste două state vor fi mai integrate, cu atât România și Europa vor fi mai sigure și mai stabile”, a declarat președintele.

În discursul său, șeful statului a mai subliniat participarea României la formatele internaționale de securitate, inclusiv în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite, și a afirmat că Bucureștiul va continua să fie prezent în dezbaterile privind securitatea flancului estic.